Există un articol din Codul civil pe care aproape nimeni nu l-a citit, dar care decide majoritatea conflictelor dintre vecini. Este art. 630, și are o formulare atât de simplă încât pare banală — până când înțelegi ce înseamnă, de fapt.

„Dacă proprietarul cauzează, prin exercitarea dreptului său, inconveniente mai mari decât cele normale în relațiile de vecinătate, instanța de judecată poate, din considerente de echitate, să îl oblige la despăgubiri în folosul celui vătămat, precum și la restabilirea situației anterioare atunci când acest lucru este posibil."

Cu alte cuvinte: nu trebuie ca vecinul tău să fi încălcat vreo interdicție expresă. Nu trebuie să existe un articol care să spună „e interzis să faci zgomot între ora X și ora Y" sau „nu ai voie să ridici gardul mai sus de atât". Contează efectul — dacă ceea ce face el îți produce un inconvenient care depășește limita normală a conviețuirii, instanța îl poate obliga la despăgubiri.

Standardul nu e „orice deranj", ci inconvenientul care depășește normalul. O mașină de tuns iarba pornită sâmbăta la prânz e normală — nimeni nu-ți datorează despăgubiri pentru ea. Aceeași mașină pornită zilnic la ora șase dimineața, luni de zile, nu mai este normală. Linia nu e dată de lege, ci de un judecător care cântărește echitatea.

Două lucruri, uneori împreună: despăgubiri pentru prejudiciul suferit și restabilirea situației anterioare — adică demontarea, mutarea sau înlăturarea cauzei deranjului.

Dacă prejudiciul e mic în raport cu costul înlăturării lucrării, instanța poate decide doar despăgubiri periodice, fără să impună demolarea.

Acest articol este plasa de siguranță a oricărei dispute de vecinătate care nu intră frumos într-o normă scrisă. Zgomotul de la petreceri, fumul, mirosurile, luminile, animalele, lucrările interminabile — toate ajung, în final, la același test: e inconvenientul mai mare decât cel normal?

Dar mai există o condiție. Documentarea. Fără dovezi — fotografii cu dată, procese-verbale, martori, poate o expertiză — dreptul rămâne teoretic. Art. 630 îți dă pârghia; probele sunt mânerul cu care o tragi.

Legea nu-ți garantează liniștea, dar îți garantează un standard: conviețuirea normală. Când vecinul trece de el, nu ești neajutorat — ai un articol întreg de partea ta.