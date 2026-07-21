Cine plătește reparațiile la bloc după ploi torențiale sau furtuni

Perioadele cu ploi torențiale și furtuni puternice produc adesea daune importante la blocurile de locuințe, mai ales la acoperișuri, fațade, terase și instalațiile comune. O întrebare frecventă a proprietarilor este: cine suportă costurile reparațiilor la părțile comune?

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, răspunderea pentru părțile comune ale blocului revine asociației de proprietari. Acestea includ acoperișul, fațada, structura de rezistență, scările, coloanele de apă, canalizare, încălzire și terenul aferent.

Imediat după producerea daunelor, administratorul sau președintele asociației întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de fotografii. Ulterior, se verifică polița de asigurare obligatorie a asociației.

Multe daune provocate de fenomene meteorologice (furtuni, grindină, inundații) sunt acoperite de asigurare, ceea ce reduce substanțial costurile suportate de proprietari.

Dacă suma din asigurare nu acoperă integral reparațiile, se utilizează Fondul de reparații al asociației. În cazul în care fondul este insuficient, adunarea generală a proprietarilor votează o cotă-parte suplimentară.

Fiecare proprietar plătește proporțional cu cota sa de proprietate (de obicei calculată în funcție de suprafața utilă).

Specialiștii atrag atenția că lipsa contorizării individuale și administrarea defectuoasă duc frecvent la creșterea costurilor. Potrivit unor rapoarte ale Asociației Administratorilor de Imobile, în cazul daunelor majore cauzate de ploi torențiale, între 20% și 40% din valoarea reparațiilor poate fi recuperată prin asigurare, restul fiind suportat de proprietari.

Pentru a evita dispute, este esențial ca asociația să aibă o poliță de asigurare actualizată și un fond de reparații consistent. Proprietarii pot solicita lunar situații detaliate ale cheltuielilor și pot participa activ la adunările generale.

În concluzie, reparațiile la părțile comune ale blocului după ploi torențiale sau furtuni sunt responsabilitatea colectivă a proprietarilor prin asociație.

Asigurarea și un fond de reparații bine gestionat rămân cele mai eficiente instrumente de protecție financiară. Proprietarii care doresc să minimizeze riscurile ar trebui să verifice periodic starea tehnică a blocului și să susțină investițiile preventive în infrastructura comună.