Regiunea transnistreană, refugiu pentru condamnați. Peste 200 de persoane nu pot fi aduse în fața legii

Republica Moldova. Mai mult de 200 de persoane condamnate sau vizate de hotărâri ale instanțelor de judecată din Republica Moldova se află în prezent în regiunea transnistreană, unde autoritățile constituționale nu pot pune în aplicare deciziile judecătorești. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a explicat că lipsa controlului efectiv asupra teritoriului din stânga Nistrului complică semnificativ activitatea instituțiilor de drept.

„Noi înțelegem că, în regiunea din stânga Nistrului, sunt cetățeni ai Republicii Moldova care trebuie să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități. Totodată, atâta timp cât această regiune nu este controlată de autoritățile constituționale, este extrem de complicat să documentezi sau să acționezi, să pui în aplicare legea în această regiune”, a declarat ministra în cadrul unei emisiuni la Realitatea.

Șefa Ministerului Afacerilor Interne a subliniat că instituțiile de drept pot interveni doar în anumite condiții legale, iar uneori procedurile durează mai mult, mai ales atunci când persoanele condamnate nu se află pe teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău.

Potrivit acesteia, poliția poate acționa în mod direct doar atunci când există măsuri juridice care limitează libera circulație a persoanelor vizate sau când acestea sunt date în urmărire.

„Atunci când există o decizie a instanței de judecată, aceasta este transmisă poliției, iar dacă sentința este pronunțată în absența inculpatului, durează un anumit timp până când sunt întreprinse măsurile necesare pentru a-l anunța în căutare”, a precizat Daniella Misail-Nichitin.

Ministra Afacerilor Interne a menționat că, în anumite cazuri, fuga unor persoane condamnate ar fi fost facilitată inclusiv de intervenția serviciilor speciale ale Federației Ruse.

Potrivit oficialei, astfel de situații au fost identificate în cadrul unor investigații, una dintre ele fiind legată de fostul deputat Alexandr Nesterovschi.

„În unele situații, a fost și intervenția serviciilor speciale ale Federației Ruse, care practic au scos persoana prin intermediul ambasadei din Republica Moldova”, a afirmat ministra.

Potrivit informațiilor deținute de oamenii legii, mai multe persoane condamnate în Republica Moldova s-ar fi refugiat în regiunea transnistreană pentru a evita executarea pedepselor.

Printre acestea s-ar afla fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne, precum și fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov. Acesta din urmă a fost condamnat, la 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare.

De asemenea, în primăvara anului trecut, foștii deputați Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan au părăsit teritoriul controlat de autoritățile constituționale chiar înainte de pronunțarea sentințelor definitive. Cei doi au fost condamnați pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidelor asociate grupării „Șor”, primind pedepse de 12 și, respectiv, șase ani de închisoare.

Anchetatorii susțin că aceștia ar fi fost ajutați să părăsească teritoriul controlat de autoritățile constituționale de către angajați ai Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.

Regiunea transnistreană a fost de-a lungul anilor un refugiu pentru mai multe persoane condamnate sau urmărite penal în Republica Moldova.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al fostului polițist Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din 7 aprilie 2009. Perju s-a ascuns o perioadă îndelungată în stânga Nistrului, fiind dat în urmărire în anul 2015.

Acesta a fost reținut abia în septembrie 2025, după ce oamenii legii au efectuat percheziții în dosarul privind rețeaua „Șor”. Fostul polițist a fost găsit ascuns în podul casei sale din Chișinău.

Un alt caz este cel al fostului deputat democrat Constantin Țuțu, condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de influență și escrocherie. În toamna anului trecut, acesta s-a aflat pentru o perioadă în regiunea transnistreană, înainte de a ajunge în cele din urmă la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.