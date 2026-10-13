Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, împreună cu regina Letizia, au sosit marți în enclava Ceuta, unde au fost întâmpinați de o mulțime entuziastă. Evenimentul are o încărcătură diplomatică deosebită, având loc la două luni și jumătate după un val masiv de migranți în acest teritoriu spaniol din nordul Africii, a cărui suveranitate este revendicată de Maroc, conform AFP.

Vizita regală a debutat cu momente de apropiere față de locuitori. Suveranii au strâns mâini și au purtat discuții cu cetățenii adunați în număr mare lângă primăria orașului. Oamenii au fluturat steaguri ale Spaniei și ale Ceutei, scandând numele monarhului și strigând sloganuri patriotice.

Sosirea cuplului regal a generat emoție în rândul comunității locale, mulți dintre cetățeni considerând prezența acestora ca un semnal puternic de susținere din partea Madridului.

„Aşteptam această vizită de foarte mult timp”, declară AFP o îngrijitoare, Toñi Jiménez, în vârstă de 56 de ani. ”Contează mult pentru noi, pentru că este o susţinere care permite să se evite ca vecinul nostru de alături, Marocul, să fie constant în această logică potrivit căreia Ceuta şi Melila sunt marocane”.

Aceasta reprezintă prima deplasare a unui monarh spaniol în enclave de la vizita regelui Juan Carlos din anul 2007, eveniment care a declanșat la acel moment o criză diplomatică majoră cu autoritățile de la Rabat. Cuplul regal își va continua itinerariul miercuri, prin vizitarea enclavei Melila.

Prezența familiei regale spaniole pune la încercare legăturile diplomatice cu Rabatul. Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, a pledat recent pentru menținerea parteneriatului cu Spania, subliniind însă că respinge orice formă de presiune sau șantaj. Liderul marocan a arătat în Parlament că, deși există progrese în privința gestionării migrației ilegale, parteneriatul bilateral se confruntă în prezent cu provocări importante.

Deplasația are loc într-un moment politic sensibil, cu mai puțin de șapte săptămâni înaintea alegerilor anticipate din 29 noiembrie, perioadă în care subiectul migrației este intens dezbătut.

Cu o populație de aproximativ 80.000 de locuitori, Ceuta încearcă să revină la normalitate după sosirea a peste 70.000 de migranți din Maroc la sfârșitul lunii iulie. Deși o mare parte dintre aceștia s-au întors în scurt timp, câteva mii au rămas pe acest teritoriu restrâns, situat între Marea Mediterană și Oceanul Atlantic.

Sentimentul de abandonare a fost resimțit de mulți localnici în urma crizei recente, aspect subliniat și de persoanele în vârstă din enclavă.

O pensionară, Ana María Díaz, în vârstă de 69 de ani, declară că simte ”o mare bucurie” faţă de această vizită regală, chiar dacă apreciază că are loc ”un pic cam târziu”.

Ceutei „îi merge foarte prost”, consideră ea. ”Cred că ar fi trebuit să vadă totul. Cum era înainte şi cum este în continuare azi”, declară pensionara, în contextul în care ultimele tabere ale migranţilor de pe plajele enclavei au fost demontate în zilele diniantea venirii suveranilor spanioli.

În urma afluxului de persoane, autoritățile au organizat centre de primire pentru mai mult de 7.000 de adulți și 2.800 de minori. Cu toate acestea, o parte dintre aceștia continuă să trăiască în spații improvizate pe străzi sau pe dealurile de la periferie. Înainte de sosirea suveranilor, forțele de ordine au evacuat tabăra de la Guano, utilizând utilaje grele pentru îndepărtarea adăposturilor temporare în care locuiau circa 400 de persoane.

Programul vizitei regale include o serie de întrevederi administrative și culturale. După întâlnirea de la Primărie, regele Felipe al VI-lea și regina Letizia merg la o școală locală unde conviețuiesc comunități catolice, musulmane, evreiești și hinduse.

Ulterior, suveranii aduc un omagiu la cimitirul Sidi Embarek celor peste 100 de persoane care și-au pierdut viața în timpul valului de migrație. Vizita se va încheia cu un discurs susținut de regele Felipe al VI-lea în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții societății civile, după ce anterior a descris evenimentele petrecute în Ceuta ca fiind inacceptabile.