Regele român care s-a visat un fel de voievod medieval

Evenimentul Istoric Nr.92 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Despre Carol al II-lea se spune că a făcut absolut tot ce și-a dorit în viața sa. A fost și răzvrătit și uzurpator. A fost și rege dar a avut veleități de dictator.

A deslușit tainele istoriei românilor cu profesorul Nicolae Iorga. Cel mai mult, i-a plăcut autoritarismul monarhic. Pur și simplu, s-a visat un fel de voievod. După ce și-a detronat fiul, pe Mihai, l-a numit „Mare Voievod de Alba Iulia”.

Carol al II-lea a domnit un deceniu, însă, acest deceniu a fost marcat de mari afaceri de corupție, de asasinate politice și a culminat cu instaurarea unei dictaturi regale. I s-a spus delicat „monarhie autoritară”, însă Carol a fost monarh autoritar încă din momentul în care a ajuns pe tronul României pe 8 iunie 1930.

A dat lovitura de palat la 1o februarie 1938 și, cu puțin peste 2 ani, a domnit ca un despot absolut până pe 6 septembrie 1940. A avut și Guvernul lui și Constituția lui. Plus o camarilă care i-a satisfăcut toate capriciile.

Mulți spun că România a atins maximul economic în 1938. Carol al II-lea a fost un Mecena al Culturii, în sensul că a încurajat literatura, arta, sculptura. În același timp, a încurajat asasinatele politice, eliminarea celor nedoriți. A lichidat sistemul constituțional din 1923. A vândut tot ce era de vândut, la nivel de funcții. Camarila din jurul lui a practicat o corupție care amintea de epoca fanariotului Caragea.

Anii 30 ai secolului XX au fost marcați de Afacerea Skoda. Armamentul care urma să vină de la uzinele din Cehoslovacia, numite Skoda era supraevaluat și neconform cu necesitățile de apărare ale României. Scandalul de corupție apărut în presă nu l-a clintit pe Carol, dar a subminat apărarea României. România în Al Doilea Război Mondial a stat catastrofal la tancuri și la nivel de artilerie.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!