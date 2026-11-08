Referendum la Rășinari. Proiectul minier de pe Valea Dobra, supus votului localnicilor

Locuitorii comunei Rășinari, județul Sibiu, sunt chemați duminică, 8 noiembrie, la referendum pentru a-și exprima poziția față de proiectul de exploatare minieră de pe Valea Dobra. Cele trei secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și vor funcționa până la ora 23:00, a anunțat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Investiția propusă a provocat controverse privind posibilele efecte asupra mediului și turismului local.

Referendumul de la Rășinari vizează un proiect de exploatare a resurselor minerale, pentru care compania Mineral Proiect Invest S.A. estimează o investiție de aproximativ 25 de milioane de euro în componenta minieră. Localnicii își pot exprima opțiunea în cadrul consultării organizate potrivit Legii nr. 3/2000 privind referendumul.

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că toate cele trei secții de votare din comuna Rășinari și-au început activitatea duminică dimineață, la ora 07:00.

Procesul de votare se încheie la ora 23:00. Pentru desfășurarea scrutinului, AEP și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) asigură funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV).

Cele două instituții gestionează și platforma informatică prin intermediul căreia este urmărită participarea alegătorilor la referendum. Persoanele acreditate au dreptul să urmărească activitățile din secțiile de votare, inclusiv numărarea buletinelor și întocmirea proceselor-verbale.

Compania Mineral Proiect Invest S.A., prin proiectul MPI Magnesium, intenționează să amenajeze o exploatare minieră de suprafață pe Valea Dobra, în apropierea comunei Rășinari.

Valoarea estimată a investiției pentru exploatarea minieră este de aproximativ 25 de milioane de euro, potrivit datelor prezentate anterior de companie. Planurile investitorului includ realizarea unei cariere care ar urma să ocupe aproximativ șapte hectare, într-un scenariu de exploatare întins pe 20 de ani.

Reprezentanții companiei au afirmat că zona propusă pentru exploatare se află la o distanță mai mare de doi kilometri de primele locuințe. De asemenea, transportul materialului extras ar urma să fie organizat pe trasee care să nu traverseze zonele locuite ale comunei.

Conform informațiilor prezentate de inițiatori, activitățile desfășurate la Rășinari s-ar limita la extracția și pregătirea mecanică a rocii. Proiectul nu prevede operațiuni de procesare chimică în această localitate.

Pe lângă exploatarea minieră, compania are în vedere construirea unei uzine pentru procesarea magneziului.

Locul în care ar urma să fie amplasată această unitate industrială nu a fost stabilit. Potrivit estimărilor investitorului, exploatarea de pe Valea Dobra și viitoarea uzină ar putea crea împreună peste 100 de locuri de muncă directe.

Numărul angajaților și valoarea investițiilor reprezintă, deocamdată, estimări ale companiei. Punerea în aplicare a proiectului este condiționată de finalizarea procedurilor administrative și de obținerea autorizațiilor necesare.

Intenția de dezvoltare a exploatării miniere a stârnit reacții în comunitatea locală, în special din cauza posibilelor consecințe asupra mediului și activităților turistice.

Rășinari face parte din Mărginimea Sibiului, o zonă cunoscută pentru tradițiile pastorale, patrimoniul cultural și turismul rural.

Persoanele care se opun investiției și-au exprimat temerile legate de modificarea peisajului și de eventualele efecte asupra mediului înconjurător. Reprezentanții MPI Magnesium susțin că evaluarea riscurilor trebuie realizată pe baza studiilor de specialitate și a documentațiilor tehnice.

Compania a admis că activitatea minieră presupune efecte care necesită analiză și măsuri de gestionare. Printre aspectele care trebuie evaluate se numără zgomotul produs de exploatare, praful, vibrațiile și posibilele consecințe asupra apei, solului și biodiversității.

Administrația locală a intervenit în dezbaterea privind exploatarea minieră înaintea organizării referendumului. La 23 octombrie, Primăria Rășinari a trimis o adresă autorității naționale responsabile de resursele minerale, în care a formulat obiecții privind proiectul de hotărâre de guvern referitor la zăcământul Valea Dobra.

Documentul vizat prevedea includerea zăcământului în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului. Primăria a cerut retragerea proiectului în forma prezentată și reluarea analizei, inclusiv pentru clarificarea documentelor și a efectelor pe care exploatarea le-ar putea avea asupra comunei.

Autoritățile locale au solicitat acces la documentația justificativă, organizarea unei dezbateri publice și consultarea comunității înaintea adoptării unei hotărâri.

Referendumul de duminică are rolul de a stabili poziția locuitorilor față de exploatarea minieră propusă. Rezultatul consultării nu reprezintă automat o aprobare sau o respingere a autorizației de exploatare. Procedurile de autorizare și evaluare a impactului asupra mediului se desfășoară separat.