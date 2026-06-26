Cupa Mondială 2026 a intrat în istorie după ce a stabilit un nou record de asistență, înainte de încheierea fazei grupelor. Anunțul a fost făcut vineri de reprezentanții FIFA. Noul record, de 3.605.357 de spectatori, a fost atins în timpul partidei dintre Germania și Ecuador, încheiată cu scorul de 2-1 pentru sud-americani.

Meciul s-a disputat pe stadionul MetLife Stadium, iar momentul în care recordul a fost confirmat a fost afișat pe ecranele arenei și întâmpinat cu aplauze de suporteri.

Recordul anterior fusese stabilit la Cupa Mondială FIFA 1994, când aproximativ 3,6 milioane de persoane au urmărit meciurile competiției desfășurate în Statele Unite.

Actuala ediție beneficiază de un format extins, introdus în premieră, cu 48 de echipe participante și 104 partide programate pe durata turneului, comparativ cu cele 52 de meciuri disputate la ediția din 1994.

Cum faza grupelor nu s-a încheiat încă, iar în program mai figurează 44 de meciuri, este de așteptat ca numărul total al spectatorilor să crească semnificativ până la finalul competiției.

Potrivit FIFA, interesul pentru turneu rămâne foarte ridicat, gradul mediu de ocupare a stadioanelor depășind 99%, ceea ce confirmă succesul ediției din 2026 din punctul de vedere al prezenței publicului.

Vineri seară sunt programate ultimele meciuri din Grupa I, iar lupta pentru calificarea în faza eliminatorie se anunță una dintre cele mai echilibrate de până acum. Toate privirile vor fi îndreptate către duelurile care vor decide ierarhia finală a grupei și echipele care își vor continua parcursul la Cupa Mondială.

De la ora 22:00, pe stadionul din Boston, Norvegia va întâlni Franța, într-o confruntare cu o miză uriașă. Considerată una dintre favoritele competiției, reprezentativa Franței va încerca să-și confirme statutul în fața unei selecționate norvegiene capabile să producă surprize.

În paralel, tot de la 22:00, la Toronto, se va disputa partida dintre Senegal și Irak. Ambele formații au nevoie de un rezultat favorabil pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în șaisprezecimile de finală, astfel că duelul se anunță unul intens până la ultimul fluier.