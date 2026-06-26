Japonia și-a îndeplinit obiectivul în ultima etapă a Grupei F, obținând remiza de care avea nevoie în fața Suediei pentru a avansa în faza eliminatorie a competiției. Asiaticii au încheiat la egalitate după un meci echilibrat, rezultat suficient pentru a-și asigura calificarea, potrivit FIFA.

Prima repriză s-a încheiat fără modificări pe tabelă, însă japonezii au spart gheața în minutul 56. Daizen Maeda a finalizat o acțiune rapidă și a adus echipa sa în avantaj, apropiind-o de obiectivul calificării.

Bucuria niponilor a fost însă de scurtă durată. La doar cinci minute distanță, Suedia a restabilit egalitatea prin Anthony Elanga, care a încheiat elegant faza cu un șut plasat la colțul lung. În ultimele minute, nordicii au încercat să obțină toate cele trei puncte, însă defensiva Japoniei a rezistat, iar scorul a rămas neschimbat până la fluierul final.

În celălalt meci al grupei, Olanda și-a confirmat statutul de favorită și a învins Tunisia cu 3-1, rezultat care i-a asigurat primul loc în clasament. Formația batavă a început excelent partida și conducea deja cu 2-0 după doar șapte minute, grație autogolului lui Ellyes Skhiri din minutul 3 și reușitei semnate de Brian Brobbey în minutul 7.

Tunisia a redus din diferență în partea secundă, prin Hazem Mastouri, însă Olanda a închis definitiv meciul după golul marcat de Jan-Paul van Hecke. Pentru reprezentativa africană, confruntarea nu mai avea miză, întrucât eliminarea fusese deja consfințită înaintea ultimei runde.

Olanda – 7 puncte, golaveraj +6

Japonia – 5 puncte, golaveraj +4

Suedia – 4 puncte, golaveraj 0

Tunisia – 0 puncte, golaveraj -10

Astfel, Olanda și Japonia merg direct în faza următoare a competiției, în timp ce Suedia, cu 4 puncte, păstrează șanse importante de calificare de pe unul dintre locurile trei.

În șaisprezecimi, Japonia, ocupanta locului secund în Grupa F, va avea o misiune extrem de dificilă împotriva Braziliei, câștigătoarea Grupei C. De partea cealaltă, Olanda va înfrunta Marocul, formația clasată pe poziția a doua în aceeași grupă.

Situația Suediei rămâne deschisă. Dacă va reuși să se numere printre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea, adversara sa din faza eliminatorie va fi stabilită în funcție de configurația finală a tabloului competițional, existând posibilitatea unui duel cu câștigătoarea uneia dintre grupele A, B, D, E sau I.