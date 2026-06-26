Faza grupelor de la Campionatul Mondial ridică adrenalina la maximum, iar meciurile programate la sfârșitul acestei săptămâni promit spectacol.

În Europa, din cauza fusului orar și a programului stabilit de organizatori, cele mai tari înfruntări din ultimele etape ale grupelor vor putea fi urmărite în direct la ore târzii. Iată ce ne rezervă serile de vineri, 26 iunie, și sâmbătă, 27 iunie, pentru confruntările programate să înceapă după ora 22.00.

Ziua de vineri aduce în prim-plan meciurile decisive din Grupa I, o grupă în care calculele calificării sunt extrem de complicate. De la ora 22.00, atenția tuturor va fi îndreptată spre stadionul din Boston, unde se va disputa partida dintre Norvegia și Franța. Francezii, unii dintre favoriții tradiționali la cucerirea trofeului, vor avea o misiune dificilă în fața unei echipe nordice imprevizibile și dornice de afirmare pe marea scenă internațională.

În același timp, tot de la ora 22.00, se va juca și celălalt meci al grupei, Senegal contra Irak. Confruntarea găzduită de orașul Toronto din Canada se anunță extrem de intensă, ambele selecționate având nevoie de puncte vitale pentru a spera la un loc în șaisprezecimile de finală. Formatul extins al acestei ediții mărește miza fiecărui gol, transformând aceste două meciuri simultane într-un adevărat thriller fotbalistic.

Pentru cei care aleg să rămână în fața ecranelor sâmbătă, 27 iunie, programul de după-amiază și seară oferă de asemenea dueluri asiatice și europene de calibru, însă adevăratele meciuri de foc pentru publicul european încep mult mai târziu, prelungindu-se spre miezul nopții și primele ore ale duminicii.

Trecerea de la ziua de sâmbătă spre duminică, 28 iunie, aduce faza finală din Grupa L. Începând cu ora 00.00, se vor disputa meciurile Panama contra Anglia, pe stadionul din New Jersey, și Croația împotriva reprezentativei din Ghana, la Philadelphia. Naționala Albionului va încerca să își confirme statutul de superputere, în timp ce croații vor miza pe experiența turneilor trecute pentru a depăși defensiva africană.

Tot în această sesiune nocturnă, de la ora 02.30, fanii vor putea urmări partidele din Grupa K. Columbia se va duela cu Portugalia într-un meci de gală la Miami, iar Republica Democrată Congo va întâlni Uzbekistanul la Atlanta. Cu vedete de talie mondială la lucru și cu stadioane arhipline în spate, nopțile de weekend se transformă în sărbători fotbalistice totale.