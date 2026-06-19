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Protest anunțat în Piața Victoriei. Organizatorii, apel către cetățeni după tensiunile de pe scena politică

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Protest anunțat în Piața Victoriei. Organizatorii, apel către cetățeni după tensiunile de pe scena politicăProtest. Sursa foto: Rezistenta/Facebook
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Din cuprinsul articolului

O manifestație sub sloganul „E nevoie să apărăm democraţia!” este programată pentru vineri seară în Piața Victoriei din București. Acțiunea este susținută de platformele civice Rezistenţa, Iniţiativa România şi Asociaţia MEA, care consideră că actualul climat politic și instituțional necesită o nouă mobilizare a societății civile.

Protest anunțat în Piața Victoriei. Organizatorii fac apel la apărarea democrației

În apelul lansat către cetățeni, organizatorii afirmă că România se află „sub asediu”.

„România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!”, au transmis reprezentanții organizațiilor.

Potrivit acestora, participarea cetățenilor este esențială pentru apărarea valorilor democratice și a orientării europene a țării.

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„Este nevoie IAR de fiecare dintre noi”.

Mesaj pentru români

Organizatorii afirmă că manifestația reprezintă un semnal de susținere pentru statul de drept și pentru principiile democratice.

„Pentru că România este a noastră şi nu o vom lăsa niciodată să fie a lor. Împreună, comemorăm statul de drept, democraţia şi direcţia pro-europeană a României”, mai spun organizatorii.

Totodată, aceștia fac trimitere la evenimentele din urmă cu peste trei decenii și consideră că societatea nu trebuie să ignore lecțiile trecutului.

„Este ruşinos că trebuie să facem asta la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbuşit în mod sângeros protestele democratice din Piaţa Universităţii”, susțin aceștia.

democratie

democratie © Edgars Sermulis | Dreamstime.com

Protestul, organizat într-un context politic tensionat

Manifestația este programată să înceapă vineri, la ora 19:00, în Piața Victoriei, și ar urma să se desfășoare pe durata a aproximativ patru ore.

Protestul este anunțat într-un context politic tensionat, marcat de negocierile pentru formarea Guvernului Veștea, disputele interne din PNL privind susținerea noului Executiv, situația juridică a lui Ciprian Ciucu și decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la liderul USR, Dominic Fritz. În acest climat, organizatorii susțin că este nevoie de o reacție publică în apărarea instituțiilor democratice și a valorilor europene.

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