Record de viteză: 2,4 km de drum, reparați în șase ore cu 8.000 de tone de asfalt

În Beijing, China, muncitorii responsabili cu întreținerea drumurilor au doborât un record impresionant, reușind să toarne 8.000 de tone de asfalt pe o șosea de 2,4 kilometri în numai șase ore, informează odditycentral.com.

Repararea unei secțiuni de 2,4 kilometri pe una dintre cele mai circulate autostrăzi din Beijing, a patra șosea de centură, ar fi, în orice altă țară, un proiect de zile sau chiar săptămâni, însoțit de blocaje și închideri de drumuri. În China, însă, situația arată complet diferit.

Ritmul de lucru al țării în domeniul construcțiilor și infrastructurii este deja celebru, dar recent autoritățile au stabilit un nou standard, reparând o porțiune semnificativă de drum într-o singură noapte.

În loc să blocheze complet traficul sau să închidă mai multe benzi simultan, administratorii chinezi au ales o strategie care să evite aglomerația: lucrările au fost finalizate în timpul nopții, astfel încât șoseaua să fie complet funcțională înainte ca primii navetiști să înceapă ziua de muncă.

Operațiunea a fost una colosală, dar rezultatul a demonstrat încă o dată faima așa-numitei „China Speed”, termen folosit în industria construcțiilor pentru a descrie un ritm de lucru aproape supraomenesc, care continuă să uimească întreaga lume.

Conceptul „Living Building” dezvoltat de Broad Group promite să schimbe radical industria construcțiilor. Recent, compania chineză a demonstrat potențialul său prin ridicarea unei clădiri de 10 etaje în puțin peste 24 de ore. Construcția a avut loc în Changsha și a fost realizată cu ajutorul a trei macarale și a unei echipe numeroase, toate componentele fiind prefabricate anterior într-o fabrică Broad Group și transportate cu camionul.

Sistemul „Living Building” se bazează pe module prefabricate, comparabile ca dimensiune cu containerele, care pot fi asamblate rapid pe șantier prin simpla fixare cu șuruburi și conectare la rețelele de electricitate și apă. Această abordare modulară transformă radical procesul de construcție, reducând timpul și complexitatea proiectelor tradiționale.

Inovația revoluționară a celui mai recent produs al Broad Group constă în abordarea construirii locuințelor ca și cum ar fi mașini. Fiecare componentă este fabricată și asamblată într-o uzină de ultimă generație din Changsha, după care este transportată la destinația finală pentru montaj.

Realizate din plăci de oțel Bcore, dezvoltate intern de compania chineză, modulele pot fi pliate astfel încât să încapă într-un container standard de 12 metri, ușor de transportat pe uscat sau pe mare, la fel ca orice container obișnuit.

La sosirea pe șantier, instalarea este descrisă ca fiind „extrem de simplă”: modulele se îmbină pentru a forma structura clădirii, iar electricitatea și instalațiile sanitare se conectează rapid. Procesul poate părea aproape incredibil, însă Broad Group a confirmat funcționalitatea printr-o demonstrație recentă.