Realitatea întrece ficțiunea. Cum și-a implicat un tată copilul în uciderea mamei

După aproape un deceniu de la uciderea soției sale, Dawn, Robert Rhodes a fost găsit vinovat, într-un nou proces desfășurat în 2025, în urma apariției unor dovezi esențiale care au schimbat complet percepția asupra cazului, potrivit publicației The Telegraph.

Redeschiderea procesului a fost posibilă datorită unor declarații recente ale copilului său, care fusese anterior martor cheie în procesul din 2017, în care Rhodes fusese achitat.

Copilul, care la momentul crimei era sub 10 ani și acum suferă de PTSD, a mărturisit că tatăl său a planificat și a executat uciderea mamei lor, iar el au fost implicat în mod activ în desfășurarea crimei.

Conform declarației făcute unui terapeut în 2021, copilul a recunoscut că tatăl său nu acționase în legitimă apărare, așa cum susținuse anterior, ci că întreaga crimă fusese premeditată.

„Nu mai vreau să mint”, a spus copilul, explicând că mărturia lor a fost până atunci determinată de teama de repercusiuni din partea tatălui.

Informațiile furnizate au determinat poliția să reia ancheta în ianuarie 2022, iar aceste interviuri au fost folosite ca probe principale în procesul reînnoit.

În seara zilei de 2 iunie 2016, poliția din Surrey a primit un apel de urgență de la Robert Rhodes, care a afirmat că el și copilul său au fost atacați de Dawn Rhodes cu un cuțit de bucătărie.

Când echipele de intervenție au ajuns la locuința familiei din Redhill, l-au găsit pe tată și copil ascunși într-un dormitor de la etaj, în timp ce Dawn Rhodes era moartă pe podea.

Inițial, copilul, aflat sub vârsta de responsabilitate penală, a susținut versiunea tatălui, declarând poliției că incidentul fusese un atac violent al mamei asupra lor.

Ulterior, copilul a dezvăluit adevărul terifiant. El a povestit că, cu o săptămână înainte de crimă, tatăl lui îi ceruse să participe la planul de ucidere a mamei, promițându-i o excursie în Cornwall ca recompensă.

În noaptea crimei, copilul a distras-o pe Dawn, spunându-i să închidă ochii și să întindă mâinile pentru a primi un desen, în timp ce tatăl a atacat-o din spate, tăindu-i gâtul.

După crimă, Rhodes și-a rănit copilul și s-a rănit superficial, instruind copilul să se ascundă și să respecte „planul”.

Robert Rhodes fusese găsit nevinovat în 2017, după ce a susținut că acționase în legitimă apărare. Copilul a jucat un rol central în obținerea achitării, declarând în interviuri că doar el și tatăl său știau „adevărul”, sugerând că incidentul fusese un atac neașteptat al mamei.

În urma achitării, Rhodes a deschis o afacere, „Tâmplăria în acțiune”, și s-a mutat înapoi în casa familiei, în timp ce copilul a fost plasat la părinți adoptivi.

În această perioadă, Rhodes a început o relație cu Megan Baldwin, care fusese anterior bonă a copilului și a trăit în casa familiei după achitarea lui.

În noiembrie 2021, copilul, acum adolescent, a început să dezvăluie adevărul unui terapeut, fiind marcat de coșmaruri și de vinovăția legată de evenimentele din 2016.

Mărturia lui a fost transmisă poliției, iar în ianuarie 2022, copilul a oferit un interviu de patru ore în care a detaliat planul tatălui și modul în care a fost implicat.

El a descris cum au distras-o pe Dawn și cum tatăl a executat atacul. În interviuri, copilul a explicat:

„Pur și simplu nu voiam să mai mint. Mă făcuse să mă simt atât de groaznic atât de mult timp și voiam doar să se termine.”

Procesul reînnoit s-a desfășurat la Curtea Crown din Londra și a durat nouă săptămâni. Jurații au ascultat mărturii ale polițiștilor, paramedicilor, experților criminaliști, precum și ale rudelor victimei.

Copilul a depus mărturie prin videolink, explicând rolul lor în desfășurarea crimei.

Jurații au vizionat interviurile inițiale din 2016, precum și cele din 2022, unde era evident impactul psihologic asupra copilului de a fi participat la crimă și de a trăi cu secretul timp de ani.

În instanță, procurorul John Price KC a precizat: „Desigur, pentru a reuși să înșele pe alții, planul avea nevoie de sprijinul și cooperarea copilului. [El] a spus ceea ce tatăl le-a cerut, au mințit, și au făcut acest lucru pentru el.”

De asemenea, s-a prezentat că Rhodes căutase online plante toxice, medicamente și substanțe cu potențial letal, ceea ce sugerează o premeditare a crimei.

La finalul procesului, Rhodes a fost găsit vinovat de uciderea soției, precum și de cruzime față de copil, obstrucționarea justiției și două capete de perjur.

Onorata Judecătoare Ellenbogen a mulțumit juraților, declarând:

„Acesta a fost un caz dificil și tulburător și suntem foarte recunoscători pentru munca voastră.”

Copilul a urmărit procesul prin videolink.

Det. Ch. Insp. Kimball Edey, care a condus re-investigarea, a declarat:

„A folosi copilul pentru a ajuta la uciderea partenerului, așa cum a făcut Rhodes, este de nesuportat. Această faptă distruge o viață și o alta.”

Libby Clark, procuror specializat, a adăugat:

„Această condamnare schimbă percepția publică asupra Dawn Rhodes. Ea poate fi văzută acum ca victimă, nu ca agresor.”

Copilul a declarat că, deși a fost implicat în crimă sub constrângere, mărturia lor a fost motivată de dorința de a împiedica ca tatăl să rănească pe alții.

Familia Dawn Rhodes a subliniat că, după ani de incertitudine, victima poate fi în sfârșit recunoscută ca atare.

După achitare, Rhodes și-a continuat viața personală și profesională, mutându-se în Devon după vânzarea casei din Redhill și încercând să-și relanseze cariera.

Relația cu Megan Baldwin și nașterea copilului lor în timpul rearestării lui Rhodes au fost parte din contextul personal al inculpatului în perioada anchetei.

Robert Rhodes va fi condamnat pe 16 ianuarie 2026. Verdictul marchează un caz rar de „dublu pericol” în Marea Britanie, fiind unul dintre puținele în care un inculpat este rejudecat după o achitare, pe baza unor dovezi noi esențiale.

Decizia evidențiază rolul crucial al declarației copilului în descoperirea adevărului și în reechilibrarea percepției asupra victimei.