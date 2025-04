Sport Real Madrid învinge și se apropie la patru puncte de Barcelona







Real Madrid a obținut o victorie importantă în lupta pentru titlu, impunându-se cu 1-0 pe terenul lui Getafe, în etapa a 33-a din LaLiga. Singurul gol al partidei a fost marcat de Arda Güler în minutul 20, iar madrilenii au reușit să gestioneze avantajul până la final, în ciuda presiunii gazdelor.

Meciul a început echilibrat, cu Getafe încercând să pună probleme prin pressing agresiv.

Arda Güler, decisiv pentru madrileni

Real Madrid a reușit să deschidă scorul în minutul 20, când Arda Güler a profitat de o eroare defensivă și a trimis un șut precis din afara careului, fără șanse pentru portarul gazdelor.

„A fost un meci dificil, dar am reușit să profit de oportunitatea pe care am avut-o. Sunt fericit că am putut ajuta echipa”, a declarat Güler la finalul partidei.

Replica lui Getafe

După golul madrilenilor, Getafe a încercat să reacționeze, însă defensiva bine organizată a echipei lui Carlo Ancelotti a blocat majoritatea încercărilor gazdelor.

„Am avut momente bune, dar nu am fost suficient de eficienți în fața porții. Trebuie să lucrăm mai mult la finalizare”, a spus Luis Milla, mijlocașul lui Getafe.

Final tensionat

Pe finalul meciului, Getafe a intensificat presiunea, iar nervozitatea jucătorilor s-a reflectat în numărul mare de cartonașe galbene.

Peter Gonzalez, Álvaro Rodríguez și Luis Milla au fost avertizați pentru intrări dure, în timp ce Aurélien Tchouaméni de la Real Madrid a primit și el un cartonaș galben în minutul 68.

Arbitrul José María Sánchez Martínez a avut de gestionat momente tensionate, dar meciul s-a încheiat fără incidente majore.

Real Madrid rămâne în cursa pentru titlu

Cu această victorie, Real Madrid își menține poziția în lupta pentru titlu, acumulând 72 de puncte, la patru distanță de liderul Barcelona.

„Este o victorie importantă, mai ales într-un moment crucial al sezonului. Trebuie să rămânem concentrați și să continuăm să câștigăm”, a declarat Carlo Ancelotti.

Pentru Getafe, înfrângerea menține echipa pe locul 12, cu 39 de puncte, departe de zona retrogradării, dar fără șanse reale la cupele europene.