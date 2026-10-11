Unitățile 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură din cauza nivelului scăzut al Dunării, însă situația nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară, anunță Nuclearelectrica.

Reluarea funcționării va avea loc atunci când nivelul fluviului va permite asigurarea condițiilor necesare pentru răcirea reactoarelor.

Compania precizează că centrala dispune de mai multe sisteme de răcire, proiectate să funcționeze la niveluri diferite ale apei și activate în funcție de parametrii tehnici. Potrivit Nuclearelectrica, funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate permanent, inclusiv în perioadele în care reactoarele sunt oprite.

Măsurile adoptate de autoritățile române contribuie la menținerea redundanței sistemelor de răcire, în special la protejarea pompelor. Aceste intervenții completează sistemele proprii ale centralei și sunt realizate în colaborare cu instituțiile implicate.

Pe durata opririi, securitatea este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice și echipe de specialiști prezente permanent. Impactul situației se resimte exclusiv asupra producției de energie electrică, potrivit companiei.

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, afirmă că securitatea nucleară rămâne prioritatea absolută și că situația este gestionată prin tehnologia centralei, proiectarea sistemelor și experiența personalului.

El a precizat că perioada de oprire controlată este folosită și pentru activități de mentenanță și pentru creșterea rezilienței. În paralel, compania a început consultări cu experți pentru identificarea unor soluții care să reducă impactul unor situații similare în viitor.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, nivelul Dunării la Cernavodă se apropie de limita operațională de minus 262 de centimetri, relevantă pentru pomparea apei necesare răcirii centralei. Sâmbătă, cota înregistrată a fost de minus 259 de centimetri, cu numai trei centimetri peste această limită.

În aceste condiții, administrația a dispus suplimentarea temporară cu 20 de metri cubi pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer, prin exploatarea coordonată a acumulărilor de pe valea Mostiștei.

Nuclearelectrica va informa publicul și acționarii printr-un nou comunicat atunci când unitățile vor fi reconectate la Sistemul Energetic Național.