Economie

Apele Române suplimentează debitul Dunării pentru funcționarea în siguranță a centralei de la Cernavodă

Apele Române suplimentează debitul Dunării pentru funcționarea în siguranță a centralei de la Cernavodăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) va suplimenta temporar cu 20 de metri cubi pe secundă debitul evacuat din acumularea Iezer, de pe valea Mostiștei, în perioada 10–18 octombrie 2026.

Funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, prioritară

Măsura este necesară pentru menținerea nivelului apei în zona Cernavodă, în condițiile debitelor scăzute ale Dunării, care pot afecta alimentarea cu apă de răcire a centralei nucleare.

Potrivit ANAR, la intrarea în România, debitul Dunării a coborât sub 1.200 de metri cubi pe secundă. În 10 octombrie, nivelul apei la Cernavodă a ajuns la minus 259 de centimetri, cu numai trei centimetri peste limita operațională de minus 262 de centimetri, relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei necesare răcirii centralei.

Instituția a precizat că intervenția are caracter temporar și excepțional și este realizată pentru aplicarea măsurilor stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgență prin mai multe hotărâri adoptate în 2026.

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Evacuări coordonate din mai multe acumulări

Suplimentarea debitului din acumularea Iezer face parte dintr-un plan mai amplu, care include evacuări controlate de apă și din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș.

Manevrele sunt coordonate în funcție de cantitățile de apă disponibile, timpul necesar pentru propagarea debitelor și evoluția prognozată a situației hidrologice. Scopul este creșterea aportului de apă în Dunăre și limitarea scăderii nivelului în sectorul Cernavodă.

Cernavodă, Dunărea

Sursa foto: Facebook/Radu Miruță

ANAR a subliniat că intervenția nu presupune golirea acumulării Iezer. După aplicarea măsurilor, în lac va rămâne disponibil un volum de apă de peste 40 de milioane de metri cubi.

Centrala de la Cernavodă, închisă din cauza debitului mic al Dunării

Evacuările vor fi realizate controlat, cu monitorizarea permanentă a nivelurilor și debitelor, iar manevrele vor putea fi adaptate în funcție de condițiile hidrologice și de exploatare.

Dispoziția operativă a fost transmisă structurilor teritoriale competente, cu informarea ministerelor Mediului și Agriculturii, precum și a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

Administrația Apelor Române a precizat că asigurarea resurselor necesare funcționării în siguranță a centralei de la Cernavodă reprezintă o responsabilitate de interes național, în contextul rolului strategic al acesteia pentru Sistemul Energetic Național.

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