Reacția premierului Ilie Bolojan

Fosta deputată PNL Cristina Trăilă, în prezent secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași. Aceasta s-a prezentat în fața anchetatorilor însoțită de un avocat, având calitatea procesuală de suspectă într-un dosar de corupție cu miză financiară uriașă.

Cazul îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos, care anul trecut a ajuns în biroul de la Palatul Victoria alături de fostul președinte PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Direcția Națională Anticorupție a emis un comunicat oficial prin care confirmă urmărirea penală în acest caz complex.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”, anunţă DNA într-un comunicat.

Anchetatorii afirmă că, în perioada 03–04 noiembrie 2025, Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ”ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenţei asupra preşedintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcţie a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F”.

Conform ordonanței procurorilor, sprijinul acordat de demnitar urmărea obținerea unor avantaje majore pentru afaceristul implicat.

„Scopul urmărit ar fi fost obţinerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. şi pentru societatea deţinută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum şi în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societăţii”, arată DNA.

Surselor judiciare menționează că Cristinei Trăilă i-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală.

Situația a generat imediat ecouri la vârful Executivului. Premierul demis, Ilie Bolojan, a declarat în cadrul unei intervenții televizate că a purtat deja o prima discuție cu Cristina Trăilă și că urmează să ia o decizie administrativă în cursul zilei de miercuri, 26 august.

„Am văzut. Am sunat-o. Am chemat-o să purtăm o discuție. Luăm mâine o decizie. Nu știu de ce e acuzată, ce rol are. Acel cetățean care a venit, fără să știu scopul și CV-ul, a făcut o programare prin cabinetul de premier. Niciodată cineva care să intre la mine nu a plătit vreun ban. Încerc să nu condamn pe cineva fără să știu”, a spus premierul, la Digi24.

Întrebat dacă se așteaptă să fie citat la rândul său pentru audieri la Parchetul Anticorupție în legătură cu vizita respectivă, șeful Guvernului a precizat că este deschis să clarifice lucrurile dacă va fi necesar.

„Nu mă aștept, dar la un moment dat poți da o declarație. Nu m-au chemat până acum”, a spus Bolojan.