Dictatura interimatului. Cum distruge Ilie Bolojan viitorul României pentru a-și salva scaunul de la Palatul Victoriei

Asistăm în aceste zile la cel mai lung și mai toxic interimat guvernamental din întreaga istorie post-decembristă a României. În timp ce pe holurile Palatului Victoria s-a stabilit un record absolut de provizorat, adevărata tragedie nu este una de statistică politică, ci de aritmetică economică.

Miza este uriașă: 4,5 miliarde de euro din PNRR, adică aproximativ 1% din PIB-ul țării, bani care riscă să fie pierduți definitiv dacă legile nu sunt adoptate în aceste săptămâni cruciale.

Ca cetățean și observator al acestei scene publice, este revoltător să vezi cum proiectele vitale pentru infrastructură și viitorul nostru sunt tratate ca simple jetoane într-un joc de poker politic, în timp ce țara este blocată complet.

Ceea ce politicienii refuză să ne spună clar la televizor este că aceste miliarde europene blocate nu sunt simple cifre pe o hârtie de la Bruxelles. Ele reprezintă direct șansa României de a ieși din subdezvoltare.

Prin acest blocaj absurd, România pierde din nou trenul finanțării pentru obiective critice:

Sunt puse în pericol fondurile destinate marilor șantiere rutiere prinse în PNRR (cum ar fi secțiuni cheie din Autostrada Moldovei A7 sau Autostrada Unirii A8), blocând regiuni întregi în izolare economică. Dacă această criză politică nu se va debloca până la sfârșitul lunii august, ne vom putea lua definitiv adio de la aceste proiecte.

Ele vor rămâne doar niște promisiuni pe hârtie, niște „autostrăzi muzeu” pe care nu se va circula niciodată.

Desigur, actualul executiv în frunte cu ministrul interimar al Transporturilor și directorul general al CNAIR vor ieși public să ne explice, cu un cinism incredibil, că vina aparține exclusiv PSD, AUR, USR sau UDMR.

Banii europeni trebuiau să finanțeze construcția, modernizarea și dotarea de noi corpuri de spitale sau secții de neonatologie și terapie intensivă. Fără acești bani, pacienții români vor continua să fie tratați în clădiri cu risc seismic și igienă precară. Toți românii care au plătit și plătesc conștiincios contribuțiile de sănătate lună de lună sunt înșelați în mod grosolan de statul român și de actuala clasă politică.

Este strigător la cer cum spitalele private declară sute de milioane de euro profit, transformând medicina într-o afacere de lux, în timp ce noi, cei din banii cărora se colectează sute de milioane pentru sistemul public, suntem tratați în spitalele de stat ca în vestul sălbatic.

Când vrei să distrugi o națiune cu premeditare, prima dată îi prăbușești sistemul educațional și cel sanitar, exact ce se întâmplă astăzi sub ochii noștri. Jaloanele PNRR acoperă direct laboratoarele inteligente din școli, dotarea sălilor de clasă și modernizarea universităților, însă banii stau blocați în timp ce calitatea învățământului este la pământ.

Astăzi se merge la școală ca pe un podium de prezentare de modă. Elevi care vin cu genți de mii de euro și îmbrăcăminte care pur și simplu îi sfidează atât pe profesori și decani, cât și pe acei copii buni care chiar învață și încheie cu medii de 9 și 10. Mai mult, sistemul este complet rupt de piața muncii: nu mai există școli profesionale reale și lipsesc cu desăvârșire acele legi, aplicate cu succes în restul țărilor europene, care să te oblige să faci practică aplicată, nu doar teorie sterilă pe hârtie.

Realitatea din teren arată însă o nepăsare care frizează penalul. În timp ce de la tribune se vorbește despre mari proiecte europene, drumurile de care depinde economia reală sunt paralizate intenționat. Toate drumurile naționale din România, de la nord la sud și de la est la vest, sunt pur și simplu praf și distruse.

Mai grav este că până și infrastructura inaugurată recent cu mare fast – drumuri expres sau autostrăzi – a devenit un pericol public. Nici nu s-a uscat bine asfaltul pe ele și au început să o ia la vale prin alunecări de teren masive și surpări de terasament. Sunt proiecte predate neterminate, livrate fără parcări amenajate sau spații de servicii elementare, care sunt închise pentru reparații de urgență la doar câteva săptămâni de la deschidere. Se taie panglici în scop electoral, iar apoi șoselele de mare viteză sunt blocate cu restricții pentru că structura lor se prăbușește sub ochii noștri.

În același timp, arterele vechi sunt lăsate pradă degradării. Cel mai elocvent și revoltător exemplu este Valea Oltului, cel mai important drum economic și strategic al României.

De mai bine de două luni, această arteră vitală este complet blocată de o firmă căpușă aflată în siajul directorului CNAIR. Sub pretextul unor așa-zise „lucrări de consolidare”, această firmă nu face altceva decât să monteze niște banale plase de sârmă pe garduri. Este inacceptabil ca o întreagă țară și zeci de mii de transportatori să fie ținuți în șah pentru ca niște firme de casă să-și încaseze contractele.

Centura Călimănești este blocată de aproape 4 ani, perioadă în care traficul se desfășoară aberant, la un singur semafor, fără ca nimănui din conducerea drumurilor naționale să-i pese.

În plină perioadă de vacanțe, când traficul atinge cote maxime, aproape toate podurile de pe DN1, DN7 și Dealu Negru sunt parțial blocate pentru „lucrări de reabilitare”. Cine execută aceste lucrări fix în mijlocul verii, blocând inima țării? Exact aceleași firme căpușă de casă, abonate la bugetul administrat de directorul CNAIR.

Pe marginea drumurilor naționale, dezastrul este complet. În loc de siguranță rutieră, marginile șoselelor arată ca niște situri protejate: bălării, iarbă netăiată și pomi crescuți haotic, care în some zone acoperă la propriu semnele de circulație și chiar partea carosabilă.

Aparițiile publice ale premierului interimar, în care se plânge de blocajul celor opt proiecte de legi, nu păcălește pe nimeni. Acest discurs este, în realitate, o dovadă pură de disperare și șantaj public. Folosind sperietoarea banilor europeni, Bolojan încearcă să forțeze mâna clasei politice și a președinției din singurul motiv de a-și securiza propria poziție și de a mai putea rămâne agățat pe scaunul de la Palatul Victoria.

Adevărul de dincolo de ecrane este crunt: vina principală pentru iminentul eșec al PNRR o poartă chiar Ilie Bolojan. În loc să ofere soluții administrative reale și să deblocheze criza prin negociere deschisă, el a preferat să folosească tribuna executivului ca pe un instrument de presiune.

În istoria modernă a României nu s-a mai pomenit un asemenea precedent periculos. De când a apărut Ilie Bolojan la conducerea guvernului, executivul a fost redus la o improvizație bizară: au fost numiți miniștri care să conducă simultan câte două ministere, o subminare fără precedent a actului de guvernare. Vorbim despre un dezastru administrativ de nemaiîntâlnit, o paralizie generată exclusiv de ambiția personală a unui lider care refuză orice formă de compromis.

Peste acest haos executiv se suprapune o realitate de culise extrem de tensionată la nivelul Administrației Prezidențiale. Noul Președinte al României, Nicușor Dan, are o poziție fermă: nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan și refuză categoric ca PNL să mai facă parte dintr-o viitoare guvernare. Această aversiune are rădăcini adânci; Nicușor Dan era certat cu liberalii încă de acum patru ani, de la momentul primei sale candidaturi pentru Primăria Capitalei, când jocurile politice din acea tabără i-au lăsat un gust amar.

Problema este că șeful statului se află acum cu spatele la zid, prins între ciocan și nicovală. Pe de o parte, este presat și amenințat direct de la Bruxelles, oficialii europeni cerând imperativ stabilitate imediată pentru eliberarea banilor. Pe de altă parte, Nicușor Dan decontează acum o capcană pregătită cu mult timp înainte de către Bolojan.

În întreaga perioadă în care a asigurat interimatul guvernamental, Ilie Bolojan nu a stat degeaba. Din contră, a avut grijă metodic să-și securizeze pârghiile, să lase restanțe cheie și să pregătească terenul administrativ exact cu scopul de a-l putea șantaja pe viitorul președinte care urma să ajungă la Cotroceni.

But jocurile de putere nu se opresc aici. În spatele ușilor închise de la Cotroceni, pârghiile de influență se întind adânc și în tabăra social-democrată. Este din ce în ce mai evident că Sorin Grindeanu este legat direct de Nicușor Dan.

Atunci când președintele intervine public de la tribuna prezidențială și dictează direct agenda legislativă, afirmând cu certitudine că PSD va vota legile necesare, se deconspiră o realitate umilitoare pentru cel mai mare partid din țară.

Dacă vreți să înțelegeți unde se ascunde ipocrizia, priviți la jaloanele care țin blocate cele 4,5 miliarde de euro, în special la modul în care actualul executiv fuge de optimizările bugetare reale și preferă să bage mâna adânc în buzunarul mediului privat.

Președintele a convocat liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni pentru a discuta soarta Codului Urbanismului. Proiectul, blocat în Camera Deputaților, a devenit un câmp de război local.

Miza? Modificările legislative privind construcțiile pe spații verzi, regulile pe plaje și mai ales dorința ca autorizarea marilor planuri urbanistice să treacă de la Primăriile de Sector direct la Primăria Capitalei. O miză financiară uriașă pentru dezvoltatorii imobiliari, care dictează din umbră votul din Parlament.

Gâtuirea economiei private

Modificările fiscale repetate din pachetele de asumare guvernamentală au adus mediul de afaceri într-un punct critic. În prezent, din cauza cumulului de taxe pe forța de muncă, CAS, CASS, impozit pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor și dividende, o firmă corectă ajunge să plătească aproape 70 la sută taxe la stat. În ritmul acesta sufocant și sub managementul iresponsabil al actualei clase politice, economia românească se îndreaptă cu pași repezi spre colaps, iar România va intra din nou, inevitabil, pe mâna FMI.

În acest peisaj de coșmar fiscal, nu este de mirare că o figură extrem de experimentată precum Victor Ponta vine tare din spate. Grupul parlamentar „Uniți pentru România” l-a propus oficial pe fostul premier drept soluție salvatoare pentru formarea unui guvern. Privind retrospectiv, mulți antreprenori își amintesc că Ponta a fost singurul politician care a stabilizat real economia țării în urmă cu 12 ani, prin măsuri economice curajoase precum reducerea masivă a TVA-ului și relaxarea impozitelor. Astăzi, România are cea mai mare nevoie tocmai de o astfel de viziune economică predictibilă pentru a-și putea reveni la normal, pentru a reîncepe să atragă investitori străini serioși și pentru a stimula creșterea investițiilor masive.

Dacă partidele politice tradiționale nu lasă deoparte orgoliile mărunte și nu se adună urgent pentru a forma un guvern stabil care să lucreze pentru binele țării, nota de plată pe care o vor plăti la următoarele alegeri va fi devastatoare. Cifrele din sondajele reale, de dincolo de ecrane, arată un cutremur iminent provocat de disperarea românilor:

PSD s-a prăbușit dramatic și nu mai adună mai mult de 15-18 procente. PNL se zbate într-o criză profundă de identitate, situat undeva între 10 și maximum 15 procente. USR a devenit irelevant, decontând greșelile trecutului la doar 5-8 procente. UDMR atinge cu greu pragul electoral, la un maximum de 5 procente.

Cine profită masiv de această implozie a sistemului? Partidul AUR, care astăzi a explodat în preferințe și se apropie de peste 50 la sută. Ne convine sau nu, acesta este adevărul crud. Este evident că AUR nu deține o vastă experiență politică și nu dispune de parlamentari vechi de 3-4 mandate, însă valul popular este de neoprit dintr-un motiv simplu: românii s-au săturat definitiv de bătaia de joc continuă a actualilor politicieni.

România este în prezent o țară blocată din toate punctele de vedere, lăsată de izbeliște de o castă de politicieni care nu dau doi bani pe națiune și pe viitorul nostru.

Prețul acestei iresponsabilități administrative se vede deja în economie: zilnic, mii de firme își declară insolvența sau intră în proceduri de concordat preventiv, sufocate de biruri și de lipsa de predictibilitate. Revolta socială a ajuns la un punct de fierbere. De luni, România intră în zodia protestelor radicale: toate spitalele și unitățile de primiri urgențe din țară intră în grevă generală, lăsând sistemul sanitar în colaps total.

Banii din PNRR nu sunt abstracți. Ei înseamnă spitale sigure, școli moderne și drumuri pe care să nu ne pierdem viața. Dacă clasa politică nu oprește imediat acest circ absurd și nu înțelege avertismentul dur dat de cifrele electorale, prăbușirea economică și socială a întregii țări va fi prețul pe care îl vom plăti cu toții.