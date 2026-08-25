Politica

Ionuț Stroe anunță un nou proces contra conducerii PNL în octombrie

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Ionuț Stroe anunță un nou proces contra conducerii PNL în octombrieIonuț Stroe. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ionuț Stroe, deputat PNL, anunță că în luna octombrie ar urma să fie judecat un nou dosar legat de măsurile luate în interiorul partidului după Congresul extraordinar din iunie 2026, în contextul în care mai multe decizii ale conducerii liberale au fost deja suspendate provizoriu de instanță.

Stroe afirmă că există cel puțin trei procese aflate pe rol în legătură cu reorganizarea PNL și cu sancțiunile aplicate unor membri ai partidului.

Stroe: Există cel puțin trei procese pe rol

Potrivit deputatului PNL, două dintre procedurile judiciare au avut deja ca rezultat suspendarea unor hotărâri adoptate de partid. Un al treilea proces ar urma să fie judecat în octombrie și ar viza situația unor liberali îndepărtați sau sancționați în urma evaluării rezultatelor politice.

„Congresul este suspendat în continuare. Există în momentul de față cel puțin trei procese pe rol. Două dintre ele s-au soldat cu verdicte care au suspendat Congresul și procedurile prin care s-au făcut modificări în partid și sancțiunile și dizolvările”, a declarat Ionuț Stroe.

El a precizat că următorul termen important ar fi programat în octombrie și că dosarul ar urma să analizeze măsurile luate împotriva unor membri acuzați de rezultate politice slabe.

„Va fi un proces privind destituirea noastră, a celor care am fost acuzați, invocându-se, zice-se, slaba performanță de acum doi ani și ceva”, a spus Stroe.

Două decizii ale instanței au suspendat măsuri adoptate de PNL

Conflictul intern din PNL a ajuns în instanță după Congresul extraordinar organizat în iunie 2026.

Pe 1 iulie, Tribunalul București a suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie, documentul prin care fusese convocat Congresul extraordinar. Măsura urma să producă efecte până la soluționarea definitivă a dosarului.

Ulterior, pe 8 iulie, Tribunalul București a dispus suspendarea hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar al PNL din 21 iunie, inclusiv cele referitoare la noua conducere și la modificarea Statutului partidului.

Deciziile instanței au fost executorii, însă litigiile nu au fost încheiate definitiv.

PNL

PNL. Sursa foto: INQUAM/George Călin

PNL a contestat, la acel moment, interpretarea potrivit căreia suspendarea hotărârii privind convocarea Congresului ar afecta automat toate deciziile luate ulterior, susținând că structurile de conducere alese își exercită atribuțiile în conformitate cu Statutul partidului.

Comparația făcută de Stroe cu Sebastian Burduja

În intervenția sa, Ionuț Stroe a comparat rezultatele organizației pe care spune că a condus-o pentru câteva luni cu scorul obținut de Sebastian Burduja la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Stroe a afirmat că organizația PNL Sector 4, pe care a condus-o temporar, a obținut aproximativ 12% la votul politic pentru Consiliul General al Municipiului București. În același timp, el a indicat rezultatul de aproximativ 7,5% obținut de Sebastian Burduja în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Organizația pe care am condus-o la vremea respectivă a înregistrat 12 procente la nivel de vot politic în Consiliul General. Performanța domnului Burduja, președintele organizației PNL București, chiar candidatul la funcția de primar, a fost 7,4% - 7,5%. Dânsul a fost premiat, felicitat, menținut, reconfirmat”, a declarat Stroe.

Deputatul susține că, în cazul său și al altor liberali, conducerea partidului a folosit rezultatele electorale din urmă cu mai bine de doi ani pentru a justifica măsuri politice împotriva lor.

El a afirmat că nu a existat, înaintea acestor decizii, o discuție detaliată despre activitatea sa în organizație, proiectele derulate sau planurile politice.

Conflictul juridic din PNL continuă

Litigiile deschise în instanță au devenit unul dintre principalele fronturi ale conflictului intern din PNL, după reorganizarea conducerii partidului în vara anului 2026.

Ionuț Stroe susține că procesul programat pentru octombrie ar putea clarifica situația membrilor vizați de sancțiuni sau de măsuri de îndepărtare din structurile partidului. Până la o decizie definitivă, dosarele aflate pe rol continuă să influențeze disputa juridică și politică din interiorul formațiunii.

Pe scurt: Ionuț Stroe afirmă că un nou proces privind măsurile luate în PNL este programat pentru luna octombrie, după ce Tribunalul București a suspendat provizoriu, în două dosare distincte, hotărâri legate de convocarea și desfășurarea Congresului extraordinar din iunie 2026.

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