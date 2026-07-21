Pentru domnul Bolojan, prioritatea nu pare să fie guvernarea, ci câștigarea disputelor din interiorul partidului, afirmă deputatul PNL Ionuț Stroe, după ședința tensionată a conducerii liberale de luni seară, în urma căreia șase lideri de organizații au fost demiși din funcții. El susține că reuniunea conducerii PNL nu s-a concentrat pe problemele de guvernare, ci pe schimbările din structurile interne ale partidului.

Deputatul afirmă că se aștepta ca liderii partidului să discute despre subiectele importante pentru guvernare și economie, nu despre conflictele interne.

„M-aș fi așteptat ca într-o ședință a unui partid care pretinde că este preocupat de guvernare să discutăm despre lucrurile care îi afectează cu adevărat pe români: deblocarea guvernării, legea salarizării, antreprenorii sufocați de taxe și birocrație sau despre românii care riscă să plătească TVA de 21% în loc de 9% doar pentru că sistemul informatic al Cadastrului este blocat”, a declarat deputatul PNL Ionuț Stroe.

Potrivit lui Stroe, ședința conducerii PNL, care s-a prelungit până după ora 22:00, a avut drept scop înlocuirea unor lideri ai partidului.

„În schimb, ședința prelungită până după ora 22:00 a avut o singură miză: epurarea vechilor liberali din funcțiile de conducere pentru a face loc noilor «peneliști» ai domnului Ilie Bolojan. Vorbim despre foști useriști, reperiști, oameni veniți din SOS sau POT. Exact după modelul senatorului importat de la SOS la PNL Ialomița, care a votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, iar astăzi conduce organizația județeană. Se pare că acesta este noul standard de «liberal autentic»

În loc să încerce să reducă tensiunile din partid și să construiască o guvernare mai eficientă, conducerea PNL pare preocupată exclusiv de reglări de conturi interne. Pentru domnul Bolojan, prioritatea nu pare să fie guvernarea, ci câștigarea disputelor din interiorul partidului”, a afirmat Ionuț Stroe.

Deputatul susține că a fost vizat pentru a patra oară de o procedură de schimbare din funcția de președinte al PNL Sector 4 și spune că va contesta decizia.

„Ieri am asistat la a patra încercare de a fi schimbat din funcția de președinte al PNL Sector 4. Ironia este că se folosește aceeași procedură care a fost deja anulată de Curtea de Arbitraj a PNL și sancționată de instanță. Sunt convins că și această decizie va avea aceeași soartă, pentru că o vom contesta”, a declarat deputatul PNL Ionuț Stroe.

Stroe afirmă că prevederile invocate de conducerea partidului nu pot fi aplicate retroactiv și respinge argumentele referitoare la rezultatele alegerilor locale din 2024.

„Nu poți sancționa în 2026 rezultatele unor alegeri din 2024 folosind un articol introdus în Statut abia în 2025. Legea nu se aplică retroactiv. Este un principiu elementar de drept. Din păcate, domnul Bolojan preferă să mai arunce partidul într-un proces decât să respecte propriile reguli. (…) Dacă într-adevăr criteriul este performanța electorală, atunci regulile ar trebui să fie aceleași pentru toată lumea. Dacă ele se aplică doar celor care au alte opinii decât conducerea, nu mai vorbim despre performanță, ci despre epurări cu eticheta schimbată”, a susținut Ionuț Stroe.

În final, deputatul afirmă că partidul ar trebui să lase deoparte conflictele interne și să se ocupe de problemele care îi afectează pe români.

„Firmele sunt sufocate de taxe și birocrație. Românii nu își pot cumpăra locuințe din cauza blocajelor din sistemul de cadastru. Legea salarizării întârzie. Guvernarea are nevoie de soluții, nu de răfuieli interne.

Acestea sunt subiectele care ar trebui să preocupe Partidul Național Liberal și pe Ilie Bolojan. Nu încă o noapte pierdută pentru reglări de conturi și eliminarea colegilor care îndrăznesc să aibă o opinie diferită”, a afirmat deputatul PNL Ionuț Stroe.

Ședința conducerii PNL de luni seară s-a încheiat cu demiterea a șase lideri de organizații.