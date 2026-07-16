Deputatul PNL Ionuț Stroe a salutat inițiativa președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, de a lansa o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul Partidului Național Liberal, afirmând că formațiunea are nevoie de o dezbatere reală privind identitatea și direcția sa de dezvoltare.

Reacția vine după ce Alin Tișe a anunțat public că nu se mai simte reprezentat de actualii lideri ai partidului și a lansat o platformă internă destinată liberalilor care împărtășesc valorile tradiționale ale dreptei.

Poziționarea celor doi lideri evidențiază existența unor diferențe de viziune în interiorul PNL, într-un moment în care formațiunea încearcă să-și consolideze rolul pe scena politică.

În declarația acordată News.ro, Ionuț Stroe a calificat demersul lui Alin Tișe drept unul „legitim și necesar”, susținând că partidul trebuie să clarifice ce reprezintă în prezent și în ce direcție dorește să evolueze.

„Salut demersul lui Alin Tișe de a deschide această discuție în interiorul PNL, un demers pe care îl consider legitim și necesar. Avem nevoie de o dezbatere adevărată despre ce mai înseamnă astăzi Partidul Național Liberal, pe cine reprezintă și încotro se îndreaptă”, a declarat deputatul liberal.

Stroe face parte din grupul de membri ai PNL care au contestat desfășurarea Congresului extraordinar al partidului și consideră că discuțiile privind orientarea doctrinară nu mai pot fi amânate.

Deputatul susține că în PNL există numeroși membri care împărtășesc aceeași viziune exprimată de Alin Tișe și care cred într-un partid de dreapta construit în jurul unor principii precum libertatea economică, inițiativa privată, respectarea proprietății, familia și responsabilitatea.

Potrivit lui Ionuț Stroe, acești liberali consideră, în același timp, că România are nevoie de stabilitate politică și de un guvern solid, cu orientare proeuropeană, iar PNL trebuie să participe la acest proiect fără să renunțe la propria identitate doctrinară.

Deputatul afirmă însă că tocmai reprezentanții acestei orientări au devenit ținte ale actualei conduceri a partidului.

„Noi, «vechii liberali», nu incomodăm pentru că ne agățăm de trecut. Incomodăm pentru că refuzăm să lăsăm PNL fără identitate și fără viitor”, a declarat Stroe.

El a adăugat că partidul nu aparține unei conduceri temporare, ci tuturor liberalilor care au contribuit la dezvoltarea și succesele electorale ale formațiunii de-a lungul timpului.

Poziția lui Ionuț Stroe vine după ce Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a anunțat lansarea unei Platforme Liberal-Conservatoare în interiorul PNL.

Liderul liberal a explicat că nu se mai regăsește în modul în care este condus partidul și i-a criticat pe unii dintre actualii lideri, despre care a afirmat că „confundă încăpățânarea cu forța și orgoliul cu leadershipul”.

Prin noua platformă, Tișe îi invită pe membrii PNL care împărtășesc aceleași valori să participe la o dezbatere privind viitorul formațiunii și orientarea sa doctrinară.

Declarațiile celor doi lideri liberali conturează apariția unui nou curent de opinie în interiorul partidului, centrat pe reafirmarea identității doctrinare și pe implicarea membrilor în definirea direcției politice a formațiunii.

Rămâne de văzut în ce măsură Platforma Liberal-Conservatoare va atrage susținători din rândul organizațiilor PNL și dacă această inițiativă va influența viitoarele decizii ale conducerii partidului.