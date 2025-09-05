Actualitate Reacția MAE după decizia luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene







MAE este de acord cu decizia luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Se creează astfel premisele pentru executarea mandatelor europene de arestare, spun cei de la Ministerul Afacerilor Externe.

CJUE a stabilit joi că instanţele judecătoreşti ale statului membru care refuză executarea mandatului european de arestare pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul acestui stat trebuie să obţină consimţământul instanţelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunţate în acest din urmă stat.

Această „undă verde” presupune ca statului membru de executare să îi fie transmisă hotărârea de condamnare pronunţată de statul emitent, însoţită de un certificat. Fără acest consimţământ, condiţiile pentru o preluare a executării nu sunt îndeplinite, iar persoana în cauză trebuie predată.

Astfel, obiectivul de a creşte şansele de reinserţie socială nu este absolut şi trebuie conciliat cu norma esenţială potrivit căreia statele membre execută orice mandat european de arestare.

Ţinând cont de diferitele funcţii ale pedepsei în cadrul societăţii, instanţele din statul membru în care o persoană a fost condamnată la pedeapsă privativă de libertate se pot sprijini în mod legitim pe argumente legate de politica penală care îi sunt proprii pentru a justifica executarea pe teritoriul său a pedepsei pronunţate şi, în consecinţă, pot refuza transmiterea hotărârii de condamnare şi a certificatului în vederea executării pedepsei pe teritoriul unui alt stat membru.

În cazul în care refuzul de a executa un mandat european de arestare a intervenit cu încălcarea condiţiilor esenţiale şi a procedurii prevăzute de dreptul Uniunii, acest mandat de arestare rămâne în vigoare, iar statul emitent îşi păstrează dreptul de a executa pe propriul teritoriu pedeapsa aplicată, potrivit comunicatului.

România a fost reprezentată în faţa CJUE de Ministerul Afacerilor Externe prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, alături de Serviciul Contencios UE. Instituţia din Guvernul României competentă în domeniul vizat de această cauză este Ministerul Justiţiei.