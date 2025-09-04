Justitie Nemulțumirile lui Nicușor Dan: Parchetele sunt ineficiente, nu prioritizează cazurile cele mai importante







Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că mandatele actualilor șefi de parchete urmează să expire în primăvara viitoare: „Noi avem nişte şefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvară viitoare, până în momentul ăla e timp de evaluări şi am avut deja câteva discuţii şi o să mai fie câteva zeci de discuţii cu oameni din sistemul de magistratură”.

Șeful statului a mai spus la Antena 1 că schimbările trebuie realizate cu atenție și fără reacții impulsive. „Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite”, a explicat Nicuşor Dan, precizând că orice decizie va fi fundamentată pe evaluări serioase și consultări cu magistrații.

Președintele a reiterat nemulțumirea față de modul în care funcționează parchetele. „Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante”, a precizat el. Nicuşor Dan a mai spus că situația instanțelor de judecată nu este satisfăcătoare și că există multe aspecte ce pot fi îmbunătățite. „În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa și pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare”, a afirmat președintele.

Nicuşor Dan a explicat că procesul de evaluare a conducerii parchetelor este în desfășurare și că vor fi implicate mai multe discuții cu magistrații. „Am avut deja câteva discuţii și o să mai fie câteva zeci de discuţii cu oameni din sistemul de magistratură”, a spus președintele, precizând că aceste consultări sunt esențiale pentru a lua decizii corecte și fundamentate.

El a subliniat că schimbările nu vor fi făcute în grabă și că nu vor urmări efecte mediatice, ci se concentrează pe eficiența instituțiilor. „Trebuie să ai mişcările potrivite, fără să zgâlţâi inutil”, a repetat Nicuşor Dan.

Scopul principal, a mai spus președintele, al reformelor este ca parchetele să gestioneze eficient cazurile și să prioritizeze cele cu adevărat importante pentru sistemul de justiție. „În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa și pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare”, a spus președintele, arătând că reforma nu vizează doar numele din fruntea parchetelor, ci și modul de funcționare și prioritizarea cazurilor.

Nicuşor Dan a subliniat că schimbările vor fi realizate gradual, cu discuții ample și fără presiuni, pentru a asigura stabilitate în sistemul de justiție și pentru a evita orice destabilizare inutilă.