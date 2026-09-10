Firma DBV Media House SRL, regia care se ocupă de vânzările de publicitate ale postului Realitatea Plus, a demarat o acțiune în instanță împotriva Partidului Alianța Pentru Unirea Românilor (AUR). Reclamanta acuză existența unor restanțe financiare din partea formațiunii politice, conform g4media.

Litigiul a fost înregistrat la Tribunalul Ilfov și are ca obiect emiterea unei ordonanțe de plată, procedura neavând până în prezent fixat un prim termen de judecată. Conform legislației în vigoare, o astfel de acțiune este de competența tribunalului doar în situația în care valoarea sumei pretinse depășește pragul de 200.000 de lei.

Solicitat să comenteze situația, președintele AUR, George Simion, a respins existența unor datorii neachitate și a lansat ipoteze privind posibile mize politice din spatele demersului juridic.

„Suntem la zi cu plățile față de Realitatea și nu avem nicio datorie despre care să știm, nu vrem să ne gândim la alte posibilități de tipul Congresului PNL, venite mai mult sau mai puțin pe aceiasi filieră”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a făcut referire directă la deciziile din timpul verii ale aceleiași instanțe, când hotărâri anterioare ale conducerii liberale au fost anulate în urma contestațiilor formulate de tabăra opozantă din PNL.

Litigiul comercial survine după o perioadă lungă în care interesele AUR și cele ale postului TV au coincis. Colaborarea a vizat susținerea candidatului la prezidențiale Călin Georgescu, dar și sprijinirea Ancăi Alexandrescu, una dintre vedetele televiziunii, pentru candidatul la Primăria Generală a Municipiului București în anul 2025.

Relațiile s-au deteriorat considerabil după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în mai 2026. Realitatea Plus a cerut insistent ca AUR să intre la guvernare alături de PSD, opțiune refuzată repetat de conducerea de la vârful partidului.

Frecușurile au escaladat în spațiul public, Anca Alexandrescu acuzându-l pe George Simion că conduce formațiunea în mod dictatorial și că este un trădător, anunțând o delimitare clară de acesta și de Călin Georgescu. Ulterior, realizatoarea TV a invitat în emisiune trei membri AUR critici la adresa liderului lor, susținători ai alianței cu PSD.

În cadrul unor apariții media, liderul AUR a susținut că presiunile pentru intrarea la guvernare nu vin din partea realizatorilor TV, ci din zona PSD.

„Nu doamna Alexandrescu spune asta, ci Sorin Grindeanu spune asta (…) Eu nu execut ordine din partea nimănui, pentru că m-am născut om liber și o să mor un om liber (…) În mod clar, de exemplu, la alegerile prezidențiale, Antena 3 făcea în timpul zilei de vot, campania împotriva mea avea autobuz cu pro-Europa prin București și în mod clar Realitatea era de partea noastră. Va mai fi sau nu va mai fi? Nu știu. (…) Bun, unii credeau despre mine, pentru că încerc să fiu moderat. Unii credeau că eu o să execut. Eu nu execut ordine din partea nimănui, pentru că m-am născut om liber. Și o să mor om liber. Dacă o să ajung vreodată șantajat cu ceva, mai bine îmi dau demisia decât să fac chestiuni care mă compromit.”, a afirmat George Simion.

Anterior, într-un alt interviu pentru Gândul, președintele AUR îi transmisese Ancăi Alexandrescu că simpla prezență în emisiunile sale nu îi oferă dreptul de a-i stabili agenda politică.

Relațiile financiare dintre cele două părți au fost extrem de consistente de-a lungul timpului. Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, a împrumutat candidați AUR pentru a le finanța campaniile electorale. Cu toate acestea, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a refuzat decontarea a peste 2 milioane de euro din cauza mecanismului utilizat. Candidații care au dat partidul în judecată pentru a-și recupera banii au pierdut procesele.

Sume semnificative au fost direcționate direct de la partid către trustul media. În mai 2025, AUR a achitat 1 milion de euro pentru publicitate electorală aferentă alegerilor prezidențiale, difuzată în emisiuni precum Culisele Statului Paralel, achitând ulterior încă 500.000 de euro după două zile.

Contractele au continuat și în anul curent. Portalul de știri al Realitatea Plus beneficiază în 2026 de o înțelegere de 72.000 de euro lunar din partea AUR, suma totală ajungând la aproape 900.000 de euro pe an, bani proveniți din subvenția publică acordată de AEP.