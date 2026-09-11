Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a transmis un mesaj dedicat victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, în care vorbește despre libertate, memoria colectivă și rezistența societății americane în fața terorismului.

Europarlamentarul PNL a vorbit despre memoria colectivă a americanilor, libertate, credință și rezistența în fața terorismului, susținând că spiritul Statelor Unite nu poate fi distrus prin violență și intoleranță.

„America nu se va prăbuși niciodată sub asaltul urii, pentru că există ceva care nu va putea fi demolat, oricâte turnuri s-ar prăbuși lovite de intoleranță: memoria colectivă”, a scris Rareș Bogdan într-o postare dedicată zilei de 11 septembrie.

Eurodeputatul a descris această memorie colectivă ca fiind construită de generații de oameni care au ajuns în America în căutarea unei vieți mai bune și a unei șanse la libertate. În mesajul său, Rareș Bogdan face referire la cei care au părăsit sărăcia și lipsurile pentru ceea ce considerau a fi „Tărâmul Făgăduinței”.

„A început cu forța din inima celor care și-au abandonat nenorocirile pentru Tărâmul Făgăduinței, alungați de sărăcie și sentimentul inutilului. Însuflețiți de speranța că acolo, departe, fiecare are o șansă să stea în picioare. Poate Dumnezeu a vrut să aștearnă lucrurile astfel încât să mai ofere oamenilor, dacă n-au deslușit rațiunea liberului arbitru, un spațiu de manevră. Un pilon al libertății”, a transmis europarlamentarul.

Rareș Bogdan consideră că valorile acumulate de societatea americană de-a lungul generațiilor au contribuit la formarea unei forțe care depășește conflictele și atacurile teroriste.

„La memoria colectivă au tot adăugat generații după generații, au rotunjit-o, au crescut-o, au îmbunătățit-o până când au creat un soi de bine universal. Din dorința reușitei, din punerea minților, dar mai ales a inimilor pe aceeași lungime de undă. Imaginația care creează realități. Credința care transformă un handicap în unicorn. Un spațiu unde binele are în fișa postului să învingă mereu răul”, a scris acesta.

În opinia lui Rareș Bogdan, memoria victimelor și valorile pentru care oamenii au luptat reprezintă o formă de rezistență în fața terorismului.

„Memoria colectivă a americanilor a devenit o armă. Nu se poate lupta contra ei. Sunt bani aruncați. Sunt suflete sacrificate din prostie, căci ura întunecă mintea”, a afirmat liberalul.

Mesajul se încheie cu un omagiu adresat celor care și-au pierdut viața în atentatele de la 11 septembrie 2001.

„Nici tot explozibilul din lume nu va putea dărâma spiritul american, pentru că este clădit cu energia a sute de milioane de oameni ce iubesc libertatea, de îngerii lor și sute de milioane de oameni care vor veni, împreună cu îngerii lor.

Odihniți-vă în pace, semeni pieriți în 11 septembrie 2001!

Fie ca terorismul să dispară din ADN-ul acestei planete ispitite să-L abandoneze pe Dumnezeu!”, a încheiat Rareș Bogdan.