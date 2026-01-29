Răniți, plini de sânge, ascunși în case. Cum evită protestatarii din Iran spitalele

Tot mai mulți protestatari răniți în timpul manifestațiilor din Iran le cer celor care îi ajută să nu îi transporte la spitale, invocând riscul de a fi arestați de forțele de securitate. Mărturiile adunate de BBC indică faptul că numeroși răniți au ales să se trateze în locuințe private, cu ajutorul medicilor dispuși să își asume riscuri pentru a le oferi îngrijiri medicale.

Tara, un nume schimbat pentru siguranța sa, a relatat că participa alături de o prietenă la un protest în orașul iranian Isfahan, când forțele de securitate au intervenit.

Potrivit declarației sale, agenții au sosit pe motociclete și au început să strige la mulțime. „Prietenul meu i-a spus unui membru înarmat al forțelor de securitate: «Doar să nu trageți în noi», iar el a tras imediat mai multe focuri asupra noastră. Am căzut la pământ. Toate hainele noastre erau pline de sânge”, a spus Tara.

Cele două au fost ajutate de persoane aflate în zonă și urcate într-o mașină. Tara a precizat că primul lucru pe care l-a spus a fost: „Nu ne duceți la spital”.

Ea a explicat că se temeau de arestare dacă ar fi ajuns într-o unitate medicală. În cele din urmă, au fost adăpostite de un cuplu într-o locuință din apropiere, unde au rămas până aproape de zori.

Ulterior, Tara a reușit să găsească un medic cunoscut, care i-a curățat rănile provocate de alicele trase în timpul intervenției forțelor de securitate.

Ea a mai spus că un chirurg a îndepărtat ulterior o parte dintre alice, însă a avertizat-o:

„Nu pot fi scoase toate și vor rămâne în corpurile voastre”.

Cazul ei nu este singular. Mai mulți protestatari au declarat pentru BBC că au evitat în mod deliberat spitalele, preferând să fie tratați în secret. Această situație a dus la implicarea unor medici și asistente care oferă îngrijiri în afara cadrului oficial.

Nima, chirurg în Teheran, a povestit că în data de 8 ianuarie a întâlnit numeroși tineri răniți pe străzi, în drum spre serviciu. „Am pus unul dintre răniți în portbagajul mașinii mele ca să-l duc la spital, pentru că mă temeam că vom avea probleme dacă eram opriți de poliție”, a declarat el.

Potrivit lui Nima, personalul medical a lucrat continuu timp de aproape 96 de ore.

Doctors who provided assistance to protesters during the demonstrations have been arrested. And their lives are now in danger of execution: Alireza Golchini /Saber Dehghan / Farhad Nadali /Matin Moradian Ameneh Soleimani/ Babak Pouramin/ Sobhan Esmaeilpour/ Shamsi Abbasalizadeh pic.twitter.com/EomTQC7gLR — Desiree (@BakhtiarDesiree) January 27, 2026

„Plângeam și operam. Hainele și halatele noastre erau complet îmbibate de sânge”, a spus chirurgul, adăugând că mulți pacienți aveau răni grave care au dus la amputări și dizabilități permanente.

Organizația Human Rights Activists News Agency (HRANA) a anunțat că a confirmat moartea a 6.301 persoane, majoritatea protestatari, și investighează mii de alte cazuri. De asemenea, HRANA estimează că peste 11.000 de protestatari au fost grav răniți.

Autoritățile iraniene au transmis cifre diferite. Un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății a declarat că peste 3.100 de persoane au fost ucise, susținând că majoritatea erau membri ai forțelor de securitate sau trecători.

Mai mulți lucrători din sistemul sanitar au declarat că forțele de securitate sunt prezente în spitale și monitorizează fișele medicale. Organizația Iran Human Rights a raportat arestarea unor medici și voluntari care ar fi tratat protestatari răniți, indicând o presiune crescută asupra personalului medical.

În lipsa accesului liber al presei internaționale și în contextul restricțiilor de internet, informațiile continuă să fie verificate de organizații pentru drepturile omului și de instituții media internaționale.