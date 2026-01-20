Raluca Turcan, despre impozitul progresiv: Acest impozit a ținut România pe loc

Raluca Turcan, deputat PNL, a criticat ideea introducerii impozitului progresiv, afirmând că este o „falsă teorie” relansată în spațiul public de actori politici „fără idei și fără soluții”. „Când unii rămân fără idei și fără soluții, aruncă în spațiul public falsa teorie că impozitul progresiv salvează România și ne rezolvă toate problemele”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PNL a amintit că România a aplicat impozitarea progresivă până în ianuarie 2005, moment în care a fost introdusă cota unică, și a susținut că acel sistem a avut efecte negative atât asupra economiei, cât și asupra angajaților.

„Cei care susțin impozitarea progresivă au uitat complet faptul că românii au fost impozitați progresiv și agresiv până în ianuarie 2005, când PNL a introdus cota unică. Impozitul progresiv a ținut România pe loc, departe de investitori și de șansa la dezvoltare”, a scris aceasta.

Raluca Turcan a declarat că, până în anul 2004, impozitul progresiv nu a adus mai multă echitate în România. „Pentru că impozitul progresiv lua mai mult de la cel care câștiga mai mult! Cu impozit progresiv, economia subterană a înflorit, iar munca la negru era regula – impactul fiind devastator asupra angajaților (fără asigurări de sănătate, fără contribuții la pensie)”, a scris aceasta.

Ea a adăugat: „Cu impozit progresiv, România a fost aproape de incapacitate de plată. Chiar dacă impozitul progresiv ajungea și la cota de 40% din venituri, evaziunea fiscală era la cote istorice”.

Deputatul PNL a afirmat că introducerea cotei unice de 16% a adus mai mulți bani la buget și a contribuit la reducerea economiei gri.

„În schimb, cu o cotă unică de numai 16% s-au strâns mai multe venituri la bugetul de stat, sute de mii de contracte de muncă au ieșit la suprafață, a fost eliminată cea mai mare parte din economia neagră și gri, iar România a devenit atractivă pentru investitori strategici”, a explicat aceasta.

Raluca Turcan a declarat că soluția nu este impozitarea suplimentară a celor care își achită taxele la timp și nici descurajarea celor care vor să câștige mai mult prin taxe mai mari.

„Soluția este să eliminăm frauda fiscală, tolerată de autorități prea mulți ani, din cauza căreia pierdem anual zeci de miliarde de lei. Soluția este să menținem impozite cât mai mici și să eliminăm risipa de resurse publice, prin reforme consistente la nivelul administrației publice”, a mai scris aceasta.