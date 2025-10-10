Rafinării din R.P. Chineză, sancționate de SUA pentru achiziții de petrol iranian

Secretarul Trezorieri SUA, Scott Bessent, a declarat că departamentul său urmărește să reducă fluxurile de numerar ale Iranului prin demontarea elementelor-cheie ale mașinăriei sale de export energetic. SUA au impus sancțiuni împotriva unei rafinării chineze și a mai multor entități implicate în achizițiile de petrol iranian, vizând limitarea finanțării programelor nucleare și de rachete ale Teheranului.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat joi noi sancțiuni împotriva a aproximativ 100 de persoane, companii și nave implicate în comerțul cu petrol și produse petrochimice iraniene. Printre entitățile vizate se numără Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., o rafinărie privată din provincia Shandong, acuzată că a achiziționat milioane de barili de țiței iranian din 2023.

Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co., care gestionează un terminal în portul Lanshan ar fi primit peste o duzină de nave din așa-numita „flotă fantomă” iraniană, concepută pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Sancțiunile au fost justificate de oficialii americani prin faptul că aceste operațiuni susțin regimul iranian în finanțarea programelor nucleare și de rachete, precum și a grupărilor militante din Orientul Mijlociu. În replică, Iranul a afirmat că programul său nuclear are scopuri exclusiv pașnice.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a explicat că „Departamentul Trezoreriei reduce fluxurile de numerar ale Iranului prin demontarea elementelor-cheie ale mașinăriei sale de export energetic”. Aceasta reprezintă a patra rundă de sancțiuni americane împotriva rafinăriilor chineze implicate în achizițiile de petrol iranian.

Sancțiunile au inclus și mai multe tancuri petroliere, printre care Kongm, Big Mag și Voy, acuzate că au transportat milioane de barili de țiței iranian către porturile chineze. Departamentul de Stat a sancționat pentru prima dată compania Jiangyin Foreversun Chemical Logistics pentru primirea de produse petrochimice de origine iraniană.

În aceeași zi Israelul și Hamas au semnat un acord de încetare a focului în Gaza, ceea ce ar putea diminua tensiunile regionale în care Iranul joacă un rol important.