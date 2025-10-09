Donald Trump ar putea merge în Egipt pentru semnarea acordului privind Fâșia Gaza

Președintele american Donald Trump a anunțat că intenționează să participe la ceremonia oficială de semnare a acordului de încetare a focului și eliberare a ostaticilor din Fâșia Gaza, programată să aibă loc în Egipt, transmite AFP.

„Vom încerca să ne ducem acolo și lucrăm la timing, la timingul exact. Ne vom duce în Egipt, unde (...) vom avea o semnare oficială”, a declarat Trump, referindu-se la acordul mediat de administrația sa între Israel și Hamas, menit să pună capăt conflictului care a devastat teritoriul palestinian în ultimii doi ani.

După mai bine de patru zile de negocieri indirecte între cele două părți, purtate în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, Israelul și Hamas au semnat prima fază a acordului de încetare a focului. Înțelegerea prevede eliberarea ostaticilor deținuți de gruparea islamistă în Fâșia Gaza, sub presiunea puternică exercitată de administrația Trump.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Guvernului israelian, „versiunea finală a primei faze a fost semnată în această (miercuri) dimineață, în Egipt, de către toate părțile, în vederea eliberării tuturor ostaticilor” aflați încă în captivitate.

Ministrul israelian de Externe, Gidéon Saar, a subliniat că eliberarea ostaticilor reprezintă un pas crucial pentru încheierea conflictului: „Eliberarea ostaticilor trebuie să pună capăt războiului”, a afirmat acesta.

Liderul american a precizat că a fost invitat de președintele Abdel Fattah el-Sisi să participe la ceremonia de semnare a acordului în Egipt, fără a fi însă stabilită o dată exactă.

„Vom încerca să ne ducem acolo”, a spus Trump, lăsând să se înțeleagă că momentul va fi stabilit „în funcție de timingul exact”.

Potrivit presei israeliene, Trump ar putea merge duminică la Ierusalim, într-o vizită care ar preceda deplasarea la Cairo.

Acordul urmează să fie aprobat de Cabinetul de Securitate al Israelului, iar purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Ierusalim a precizat că armistițiul va intra în vigoare la 24 de ore după adoptarea sa oficială. Premierul Benjamin Netanyahu urmează apoi să convoace întregul executiv „pentru a aproba acordul și a ne repatria toți ostaticii prețioși”, a spus liderul israelian, amintind că aceștia au fost capturați în atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, moment care a declanșat războiul.

În sudul Fâșiei Gaza, la Khan Yunis, palestinienii au primit vestea cu aplauze, cântece și dansuri, într-o regiune devastată și înfometată de conflict.

Acordul a fost salutat de numeroase state, inclusiv de Iran, unul dintre principalii susținători ai Hamas și adversar declarat al Israelului.