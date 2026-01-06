Radar vandalizat de șoferii furioși. Aparatul aplica 8.000 de amenzi lunar

Un aparat fotoradar instalat în noiembrie 2024 pe bulevardul Aleja Jerozolimskie din Varșovia, care emitea aproximativ 8.000 de amenzi pe lună pentru depășirea vitezei, a fost vandalizat pentru a treia oară, în ciuda măsurilor suplimentare de securitate luate de autorități, potrivit publicației Onet.

Aparatul fotoradar, instalat pe bulevardul Aleja Jerozolimskie din Varșovia, într-o zonă cu limită de viteză de 50 km/h, a surprins în doar o lună aproximativ 8.000 de șoferi care circulau peste limita legală, generând numeroase sancțiuni.

Eficiența dispozitivului a stârnit nemulțumirea participanților la trafic, iar la scurt timp după montare au apărut primele tentative de distrugere a acestuia.

În februarie 2025, radarul a fost vandalizat pentru prima dată, pagubele fiind estimate la 30.000 de zloți (aproximativ 7.000 de euro). După reparații și reinstalare, dispozitivul a fost distrus din nou în aprilie, de această dată cu un topor, autorii nefiind identificați, deși incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Radarul a fost reinstalat pe 23 decembrie 2025 cu un sistem video non-stop pentru prevenirea altor atacuri, însă pe 3 ianuarie acesta a fost vandalizat din nou, stropit cu vopsea. Șeful Centrului de Supraveghere Automată a Traficului Rutier (CANARD) a declarat că imaginile vor fi verificate și, dacă vor exista dovezi, vor fi predate poliției pentru identificarea autorului.

Autoritățile au anunțat că radarul va fi reinstalat, motivând că dispozitivul este asigurat și că rolul său în creșterea siguranței rutiere este esențial. Oficialii au precizat că distrugerea repetată a aparatului arată eficiența acestuia și faptul că deranjează șoferii care nu respectă legea, subliniind că reinstalarea va sprijini siguranța rutieră în zonă.

„Faptul că a fost distrus de trei ori arată că își îndeplinește scopul și deranjează pe mulți dintre cei care trebuie să respecte legea. Radarul va fi reinstalat pentru a sprijini siguranța rutieră” au precizat oficialii.