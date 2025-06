International Putin primește o mare lovitură, după ce secretele încep să iasă la iveală







Uniunea Europeană se pregătește să adopte un pachet legislativ de proporții care ar putea redesena complet piața energetică a continentului.

Potrivit unui document intern al Comisiei Europene consultat de agenția Reuters, Bruxelles-ul intenționează să interzică importurile de gaze rusești începând cu 31 decembrie 2027, într-un demers menit să reducă dependența energetică de Moscova și să consolideze securitatea energetică a blocului comunitar.

În plus, se are în vedere interzicerea încheierii de noi contracte de gaze cu furnizori ruși începând chiar cu finalul acestui an – o măsură care ar însemna o ruptură totală și anticipată a relațiilor comerciale din domeniul energetic dintre UE și Rusia.

Detaliile contractuale vor deveni obligatorii

Pentru ca noul set de reglementări să poată fi pus în aplicare eficient, Comisia Europeană propune introducerea unei obligații legale pentru toate companiile energetice din UE care achiziționează gaze de la furnizori ruși. Acestea vor fi obligate să raporteze către Bruxelles informații detaliate despre contractele lor în vigoare.

Conform documentului analizat de Reuters, companiile vor trebui să transmită:

Durata contractului,

Volumele anuale contractate,

Clauzele de destinație,

Data încheierii contractului.

„Implementarea măsurilor, așa cum sunt concepute în propunere, cere informații comprehensive și sistematice cu privire la actualele contracte pentru gaze rusești, inclusiv aranjamente contractuale specifice”, se arată în documentul citat.

Rusia, vizată direct: importatorii vor trebui să probeze originea gazelor

În plus față de obligațiile privind contractele, Comisia vrea ca importatorii de gaze să dovedească originea gazelor achiziționate. Scopul este acela de a împiedica ca gazul provenit din Rusia să ajungă în UE pe rute indirecte, mascându-și proveniența.

Documentul menționează că, în lipsa unor dovezi clare privind originea non-rusească, autoritățile vamale ar putea refuza accesul gazelor respective pe piața europeană.

„Exceptând cazurile în care gazele pot fi considerate în mod clar ca fiind de origine rusească, propunerea cere importatorilor să prezinte autorităților vamale documente cu privire la originea gazelor importate”, se subliniază în analiza Comisiei.

GNL-ul din Rusia este în vizor: terminalele UE nu vor mai putea deservi clienți ruși

O parte semnificativă a viitorului pachet legislativ vizează și gazele naturale lichefiate (GNL), o componentă esențială a comerțului energetic global. Potrivit propunerii Comisiei, terminalele de GNL din Uniunea Europeană nu vor mai avea voie să ofere servicii pentru clienți ruși, începând cu 1 ianuarie 2026.

Această măsură va afecta în mod direct porturile din țări ca Franța, Belgia sau Țările de Jos, care găzduiesc terminale majore de GNL folosite inclusiv pentru tranzitul gazului rusesc.

Pentru contractele deja existente pe termen scurt, termenul-limită de încetare a serviciilor va fi 17 iunie 2026, iar pentru contractele pe termen lung, 31 decembrie 2027 va marca finalul oricărei colaborări contractuale între companiile europene și partenerii din Federația Rusă în ceea ce privește gazele naturale.

Comisia Europeană nu a oferit încă un punct de vedere oficial

Contactat de Reuters pentru un comentariu, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că nu poate face observații cu privire la aceste propuneri, întrucât documentul este încă în faza de analiză și poate suferi modificări până la publicarea oficială, programată pentru data de 17 iunie 2025.

Cu toate acestea, experții energetici spun că direcția este clară: UE vrea să se decupleze complet de gazul rusesc și să evite reeditarea dependenței energetice care a generat crize majore în 2022 și 2023, după invazia Ucrainei.

Cum a ajuns Europa să depindă de gazul din Rusia

Până la izbucnirea războiului din Ucraina, Rusia era principalul furnizor de gaze naturale al Uniunii Europene, asigurând între 35% și 40% din necesarul energetic al blocului comunitar. State precum Germania, Austria sau Ungaria aveau relații comerciale strânse cu Gazprom, gigantul energetic de stat al Rusiei.

În 2022, după impunerea sancțiunilor economice împotriva Moscovei, livrările de gaze prin conductele tradiționale au scăzut dramatic. Rusia a început să își reorienteze exporturile către Asia, în timp ce UE a accelerat procesul de diversificare energetică, prin creșterea importurilor de GNL din Qatar, SUA și Africa de Nord.

Totuși, unele state europene au continuat să importe gaze rusești, în special sub formă de GNL, invocând contracte aflate în derulare și lipsa infrastructurii alternative.