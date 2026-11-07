PSD prezintă bilanțul guvernării. Rezultatele miniștrilor social-democrați

Partidul Social Democrat (PSD) a prezentat sâmbătă un bilanț al activității miniștrilor social-democrați din ultima săptămână. Printre măsurile evidențiate se numără achitarea a peste 1,4 miliarde de lei pentru lucrări publice, deschiderea circulației pe 13 kilometri din Autostrada A0 și alocarea unor fonduri pentru agricultură și sănătate. PSD a inclus în bilanț și relansarea Programului Rabla, cu un buget de 35 de milioane de lei.

Potrivit bilanțului prezentat de social-democrați, Ministerul Dezvoltării a efectuat, în ultima săptămână, plăți care depășesc 1,4 miliarde de lei.

Sumele au fost direcționate către achitarea facturilor restante ale firmelor românești care au realizat investiții și lucrări publice.

În domeniul infrastructurii rutiere, Ministerul Transporturilor a deschis circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada A0, pe sectorul cuprins între Afumați și Glina.

Deschiderea tronsonului este inclusă de PSD printre rezultatele înregistrate de ministerele conduse de reprezentanții formațiunii.

Ministerul Agriculturii figurează în bilanțul PSD cu plăți în valoare totală de aproximativ 165 de milioane de euro.

Fondurile au fost distribuite către aproape 35.000 de fermieri, potrivit informațiilor prezentate de partid.

În domeniul sănătății, Ministerul Sănătății a deblocat 230 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor medicale de urgență și pentru îngrijirea pacienților aflați în stare critică.

Ambele măsuri au fost menționate de social-democrați în prezentarea activității guvernamentale din ultima săptămână.

PSD a inclus în bilanț și relansarea Programului Rabla de către Ministerul Mediului. Pentru această măsură, ministerul a alocat un buget de 35 de milioane de lei, conform informațiilor transmise de partid.

O altă activitate prezentată de social-democrați este participarea Ministerului Economiei la World Travel Market Londra, unul dintre târgurile internaționale importante dedicate industriei turismului. Potrivit PSD, România a revenit la acest eveniment după o absență de șase ani.

Ministerul Economiei a participat la acțiunile de promovare a destinațiilor turistice românești, în cadrul evenimentului organizat în capitala Marii Britanii. Aceste activități completează lista măsurilor pe care PSD le-a prezentat sâmbătă drept rezultate ale miniștrilor săi din ultima săptămână de guvernare.