Politica PSD nu iese de la guvernare. Manevra diversionistă a USR scoasă la lumină de Dan Andronic







PSD nu iese AZI de la guvernare! Asta susține jurnalistul EVZ Dan Andronic.

Postarea de pe Facebook a jurnalistului Dan Andronic a sintetizat plastic atmosfera din PSD în aceste zile: „PSD nu iese azi de la guvernare. Și nici mâine, dar poimâine nu se știe.” O formulare care descrie perfect tensiunea acumulată în coaliție, provocată, în opinia multora, de comportamentul partenerilor de la USR.

Andronic reamintește că, în ultimele săptămâni, în Evenimentul Zilei au fost publicate mai multe investigații privind numirile politice făcute de ministrul Economiei, Radu-Dinel Miruță (USR), în consiliile de administrație ale unor companii strategice: Avioane Craiova SA, Iprochim SA, IOR SA. Potrivit materialelor, posturile au fost ocupate de membri de partid recompensați mai degrabă pentru activitatea electorală decât pentru competență profesională.

Totul s-a petrecut în plin scandal legat de tăierea pensiilor magistraților și concedierile masive gândite de Ilie Bolojan și aliații săi. În timp ce în spațiul public se vorbea despre austeritate și reforme dureroase, USR își „cadorisea” fidelii cu sinecuri bine plătite. Reacția guvernului? Zero. Reacția lui Bolojan? Zero. Reacția presei mainstream? În mare parte, tăcere.

Dan Andronic: “PSD nu iese azi de la guvernare. Și nici mâine, dar poimâine nu se știe. Ședința BPN de astăzi va fi una în care se va încerca domolirea furiei față de agresivitatea USR. Pentru că dacă este să caut un vinovat pentru situația actuală, numele lui e USR... Să ne aducem aminte puțin cum s-au derulat lucrurile (...)

În plin scandal cu tăierea pensiilor magistraților și disponibilizările concepute de Ilie Bolojan&Co, USR își cadorisea membrii loiali de partid cu posturi bine plătite în CA. Nu s-a auzit nici măcar un suspinat de la guvern, sprâncenele lui Bolojan nu s-au reunit într-un gest de indignare. Silenzio stampa în majoritatea UM de presă plătite cu bani grei (europeni) pentru anchete dedicate dezmățului politic pe ban public!!„

Momentul Iliescu și ruptura simbolică

Pe acest fond tensionat, a venit decesul lui Ion Iliescu – un eveniment cu încărcătură simbolică uriașă pentru PSD. USR a ales să boicoteze funeraliile, o decizie pe care Andronic o consideră o manevră de PR făcută „în stilul mitocănesc care i-a consacrat”. Mai mult, jurnalistul remarcă ironia istorică: Iliescu a murit în aceeași zi cu Friedrich Engels, unul dintre „cei doi bărboși” care au inspirat doctrina marxistă, doctrină de care USR este adesea acuzat de adversari că s-ar apropia ideologic.

Dan Andronic: “A venit decesul lui Ion Iliescu și manevra de PR a USR. Care, în ciuda faptului că ar fi trebuit, în calitate de partid neo-marxist, să stea de gardă la catafalcul ultimului om politic care a mai crezut în cei doi bărboși, a decis să boicoteze funeraliile. Ignorând, sau mai corect neștiind, faptul că Ion Iliescu a plecat la Cel de Sus în aceeași zi cu Frederich Engels, unul din cei doi bărboși amintiți. Au făcut-o în stilul mitocănesc care i-a consacrat în politică„

Pentru PSD, gestul USR a fost o insultă directă. În condițiile în care partidul se afla deja sub presiunea criticilor pentru modul în care gestionează relația din coaliție, orice lipsă de reacție ar fi fost interpretată drept slăbiciune.

Astăzi, ședința Biroului Politic Național al PSD are ca scop „domolirea furiei” generate de atitudinea USR. Potrivit lui Andronic, dacă există un vinovat pentru criza actuală, acela este USR. Iar dacă în prezent ieșirea PSD de la guvernare nu este o opțiune, în viitor apropiat nimeni nu poate garanta stabilitatea coaliției.

Concluzia jurnalistului e tranșantă: „USR poate să-și schimbe părul, dar năravul, ba!” Cu alte cuvinte, schimbările de discurs și imagine nu pot ascunde, în opinia sa, un mod de a face politică bazat pe gesturi ostentative, conflict permanent și ignorarea regulilor jocului politic.

Criza actuală arată că relația PSD–USR funcționează la limita suportabilității. În timp ce PSD este nevoit să susțină stabilitatea guvernării, USR preferă să capitalizeze electoral pe poziții de forță și gesturi simbolice. În lipsa unui cadru clar de colaborare și a unei minime discipline politice, „poimâine” din fraza lui Andronic ar putea veni mai repede decât se așteaptă cineva.