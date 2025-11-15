Protest inedit pe DN1, zeci de persoane cer repunerea în funcțiune a unei pasarele

Zeci de localnici din Bănești au protestat pe DN1, reclamând pericolul uriaș la traversarea drumului și la intrarea în trafic. Oamenii cer sens giratoriu și repunerea în funcțiune a pasarelei pietonale.

Zeci de locuitori ai comunei Bănești, din județul Prahova, au ieșit sâmbătă în stradă pentru a protesta pe DN1, una dintre cele mai aglomerate șosele din România. Oamenii reclamă că, de ani de zile, traversarea drumului sau ieșirea cu mașina în trafic a devenit o loterie periculoasă. Drumul este intens circulat, iar localnicii susțin că își riscă viețile de fiecare dată când pleacă spre Ploiești sau Brașov.

Au participat oameni de toate vârstele, inclusiv părinți cu copii. Mesajul lor a fost direct: infrastructura actuală nu oferă protecție reală, iar tragediile pot fi prevenite.

„Vrem doar să putem traversa DN1 în condiţii de siguranță. Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni de la Bănești — nu mai vrem alte tragedii”, au transmis organizatorii.

Protestul a fost notificat și organizat legal, iar traficul a fost supravegheat de poliție.

Localnicii cer refacerea pasarelei pietonale peste DN1, o construcție care a existat, dar nu mai este funcțională în prezent. Oamenii afirmă că zilnic, pietoni și șoferi se pun în pericol pentru a traversa șoseaua.

Șoferii care locuiesc în Bănești spun că a devenit aproape imposibil să intre sau să iasă cu mașina în DN1, din cauza fluxului continuu de vehicule. Atât dimineața, cât și seara, coloanele sunt dese, iar timpii în care pot face manevra în siguranță sunt extrem de rari.

Inspectoratul de Poliție Prahova a transmis date oficiale privind accidentele de pe sectorul DN1 aflat în zona protestului. În ultimii trei ani, acolo s-au produs patru accidente rutiere. Unul dintre acestea a fost mortal, iar trei persoane au fost rănite ușor.

Două dintre accidente au avut drept cauză neacordarea priorității pentru pietoni, confirmând temerile locuitorilor.

Poliția precizează că există deja un proiect pentru amenajarea unui sens giratoriu la intersecția DN1 (E60) cu drumul județean 100D. Instituțiile responsabile implementează în prezent etapele necesare.

În ceea ce privește pasajul pietonal, administratorul DN1 a informat că pasarela va fi repusă în funcțiune. Pentru aceasta sunt necesare lucrări de înlocuire a unor componente, astfel încât traversarea pietonilor să fie din nou sigură.