O nouă lege privind regimul ariilor naturale protejate și evaluarea impactului asupra mediului a fost promulgată. Măsura creează un cadru juridic de excepție care permite modificarea limitelor ariilor protejate pentru anumite obiective de investiții, conform news.ro.

Afectate de această decizie sunt suprafețele pentru care exista deja aprobat un proiect hidroenergetic la data de 29 iunie 2007, prin hotărâre de Guvern sau decrete de stat. Este vorba despre investiții în curs de execuție sau demarate anterior acelei date.

Noua reglementare stabilește că autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va modifica limitele ariilor naturale în termen de 60 de zile de la solicitarea beneficiarului. Scoaterea din ariile protejate se va face strict pentru perimetrele aferente schemelor hidroenergetice.

„Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul schemei de amenajare hidroenergetică, inclusiv al drumurilor de acces aferente amenajărilor hidroenergetice, staţiilor şi reţelelor de transport şi distribuţie aferente acestora să fie în afara ariei naturale protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale protejate şi limitele amenajării hidroenergetice va fi păstrată o zonă minimă, tampon, de lăţime 100 metri, pe toată lungimea de grăniţuire”, arată legea.

Regulile nu se aplică obiectivelor destinate exclusiv apărării, securității naționale sau intervențiilor în situații de urgență desemnate prin hotărâri ale CSAT. De asemenea, sunt exceptate capacitățile existente de producție sau transport al energiei electrice aflate în arii protejate unde se fac lucrări de mentenanță, modernizare sau retehnologizare.

Proiectul a înregistrat un parcurs lung înainte de promulgare. În noiembrie 2025 au fost formulate obiecții de neconstituționalitate, însă Curtea Constituțională a stabilit prin Decizia nr. 735/2026 că legea respectă prevederile din Constituție.

Ulterior, comisiile de specialitate din Camera Deputaților au respins cererea de reexaminare, deschizând drumul spre promulgarea actului legislativ.

Promulgarea actului normativ a generat reacții din spațiul politic. Initiatorul proiectului, Daniel Zamfir, senator PSD, a subliniat importanța legii pentru sectorul energetic național.

„Astăzi, Preşedintele României a promulgat legea pentru care mă lupt de 4 ani cu useriştii şi ONG-urile din dotare! Putem continua construcţia hidrocentralelor începute înainte ca ele să fie incluse – din neglijenţă sau intenţionat – în regimul ariilor protejate, unde continuarea lucrărilor era practic blocată prin acţiunea concertată a „apărătorilor mediului”, cu vădite interese împotriva independenţei energetice a României!”, a scris Zamfir pe Facebook.