Social-democrații sunt pregătiți să participe la formarea unei majorități parlamentare și consideră că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, susține președintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul politic își argumentează poziția prin situația economică și prin datele publicate de Institutul Național de Statistică, care indică o scădere importantă a vânzărilor în primele șapte luni ale anului.

Grindeanu critică perioada de interimat și negocierile politice prelungite, susținând că România are nevoie de decizii și de o direcție clară, în timp ce partidele continuă calculele pentru obținerea majorității parlamentare.

Liderul PSD afirmă că scăderea vânzărilor arată că românii își reduc cheltuielile și sunt tot mai atenți la banii pe care îi folosesc pentru cumpărături.

„România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. O arată inclusiv datele publicate astăzi de INS: vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele şapte luni ale anului. Comparativ cu 2025, românii au cumpărat tot mai puţin, au tăiat şi din lista de alimente! Se uită de două ori înainte să pună ceva în coş. Iar familiile renunţă la tot mai multe lucruri pe care, până ieri, şi le permiteau. Despre această criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România”, afirmă preşedintele PSD.

Potrivit lui Grindeanu, situația economică trebuie să reprezinte principala preocupare a partidelor politice, iar formarea unui Guvern cu puteri depline nu mai poate fi amânată.

Sorin Grindeanu susține că au trecut deja patru luni de interimat, negocieri și calcule politice, perioadă în care fiecare formațiune și-a prezentat propriile argumente împotriva soluțiilor propuse de celelalte partide.

„Economia nu aşteaptă ca partidele să-şi termine calculele. Fiecare zi, fără un Guvern cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme şi pe o economie care are nevoie urgentă de direcţie şi de soluţii, nu doar tăieri. PSD este pregătit să construiască o majoritate. PSD a demonstrat că ştie să guverneze. De aceea, PSD nu stă pe margine şi rămâne maturul din încăpere”, susţine Grindeanu.

Mesajul social-democratului vine în momentul în care partidele încearcă să ajungă la o formulă politică pentru formarea viitorului Executiv.

Președintele PSD îi acuză pe foștii parteneri de guvernare, PNL și USR, că se concentrează asupra numărului de parlamentari necesar pentru formarea unei majorități.

În opinia lui Grindeanu, disputa privind cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului nu reprezintă problema principală cu care se confruntă România.

Social-democratul susține că PSD și-a asumat o soluție, și-a stabilit prioritățile și este pregătit să participe la negocieri pentru constituirea majorității.

Înaintea unui dialog politic mai amplu cu celelalte partide, Grindeanu anunță consultări cu partenerii sociali. Social-democrații vor să identifice măsuri pe care le consideră necesare pentru depășirea dificultăților economice și sociale.

„Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieşirea din criză”, anunţă liderul PSD.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că desemnarea premierului va avea loc în zilele următoare. Șeful statului a arătat că societatea așteaptă formarea unui Guvern.

Nicușor Dan a explicat că discuțiile politice au continuat în această perioadă, însă procesul a fost îngreunat și de faptul că numeroși parlamentari s-au aflat în vacanță. Învestirea unui nou Executiv presupune un vot fizic în Parlament.

Șeful statului consideră că este momentul ca negocierile să ajungă la o concluzie și ca problema formării Guvernului să fie tranșată.