Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat miercuri decizia PNL și USR de a boicota activitatea de la Camera Deputaților, după disputa privind repartizarea funcțiilor din Biroul permanent. Grindeanu susține că cele două partide pun pe primul plan funcțiile, banii și puterea, în timp ce România se află în continuare fără un Guvern învestit.

Reacția liderului PSD vine după ce PNL și USR au anunțat că nu vor participa la ședințele de plen, la votul final și la ședințele comisiilor de la Camera Deputaților, în semn de protest față de repartizarea funcțiilor din conducerea Camerei.

Sorin Grindeanu a treansmis că PNL și USR au declanșat o criză politică după ce au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților.

„România nu are un Guvern. PNL şi USR au însă alte urgenţe: funcţiile, banii şi puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaţilor şi au declanşat circul: boicot, acuzaţii, alianţe inventate peste noapte şi, brusc, democraţia este pusă în pericol. Totul pentru două funcţii”, a scris liderul PSD pe Facebook.

PNL a acuzat PSD că a atribuit AUR un post de secretar care, potrivit liberalilor, revenea PNL și a susținut că situația indică o înțelegere între PSD și AUR. PNL și USR au contestat modul de repartizare a funcțiilor și au anunțat boicotarea activității parlamentare.

Grindeanu susține că PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului, însă nu a recurs la blocarea activității Parlamentului.

„PSD a pierdut, la rândul său, o funcţie în conducerea Senatului, dar nu a blocat Parlamentul şi nu a inventat o criză politică pentru un post în minus”, a afirmat președintele PSD.

Liderul social-democrat îi acuză pe liberali și pe reprezentanții USR de aplicarea unor standarde diferite în funcție de rezultatul obținut în Parlament.

Sorin Grindeanu a criticat și argumentele PNL și USR referitoare la democrație și la modul în care au fost repartizate funcțiile din Biroul permanent.

„Dar, PNL şi USR ne-au obişnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu şi lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă. Regulile sunt bune, cât timp le convin. Când rezultatul nu le mai convine, este în pericol chiar democraţia!”, a scris acesta.

PNL și USR au susținut că repartizarea funcțiilor în Biroul permanent al Camerei Deputaților nu a respectat înțelegerea stabilită la începutul legislaturii. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a calificat situația drept o modalitate abuzivă de a ignora ceea ce fusese stabilit prin negociere.

În mesajul său, Grindeanu a făcut referire și la situația Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că acesta continuă să ocupe funcția de premier după ce Executivul său a fost demis de Parlament.

„Dacă tot vorbesc despre alianţe, despre care alianţă vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan îşi prelungeşte abuziv şederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că PNL și USR își concentrează atenția asupra funcțiilor din Parlament, în timp ce românii așteaptă formarea unui Guvern.

Președintele PSD a susținut că formațiunea pe care o conduce urmărește să construiască o majoritate parlamentară care să permită formarea unui Guvern.

„PNL şi USR îşi plâng funcţiile, în timp ce românii aşteaptă un Guvern. PSD îşi doreşte să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern. Fiecare luptă pentru ce îl preocupă!”, a transmis Sorin Grindeanu.