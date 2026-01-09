Proiecte de miliarde în așteptare. Trump respinge două inițiative aprobate unanim

Camera Reprezentanților a ratat joi pragul necesar pentru a anula două veto‑uri prezidențiale emise de Donald Trump, chiar dacă zeci de republicani au votat împreună cu democrații într‑o situație rară de divizare între președinte și un segment al propriului partid în Congres, potrivit Reuters.

Aceste voturi au vizat două proiecte de infrastructură care fuseseră aprobate în mod unanim de ambele camere ale Congresului, dar pe care președintele le‑a respins înainte de expirarea termenului pentru override.

În mod obișnuit, Congresul dominat de republicani a susținut acțiunile președintelui, dar nu s‑a întrunit majoritatea de două treimi necesară pentru a anula veto‑urile, în ciuda susținerii parțiale a unor membri ai formațiunii.

Cele două proiecte vizate erau:

un proiect de 1,3 miliarde de dolari pentru furnizarea de apă potabilă în Colorado;

un proiect de 14 milioane de dolari pentru Parcul Național Everglades, destinat să sprijine tribul Miccosukee din Florida.

Ambele proiecte trecuseră de Congres prin vot unanim înainte de a ajunge pe masa președintelui.

Un grup de democrați din Colorado a acuzat președintele că folosește veto‑ul ca formă de represalii împotriva statului pentru că a arestat o fostă oficială electorală, Tina Peters, găsită vinovată de tampering cu mașinile de vot în alegerile din 2020.

Deși au fost avertizări bipartizate că „nicio plata nu este sigură” dacă Congresul permite menținerea veto‑ului, unii republicani au declarat că nu vor risca să supere președintele prin votul pentru anule.

Un exemplu de declarație în timpul dezbaterilor din Cameră a fost cea a reprezentantului republican Rick McCormick din Georgia, care a spus:

„Care este avantajul? Pentru ceva ce va aduce beneficii unui stat, de ce m-aș lupta pentru asta și aș pune în pericol orice proiect de lege pe care îl voi depune pe dezbatere??”

Cele două veto‑uri respinse joi reprezintă doar o parte din seria de veto‑uri generate de președintele Trump în acest mandat. Până în prezent, Trump a emis 10 veto‑uri în primul său termen, iar Congresul a reușit să anuleze doar unul dintre acestea.

Aceste voturi au fost considerate neobișnuite având în vedere că partidul său controlează Congresul, dar reflectă totodată o anumită independență manifestată recent în legislativ.

În aceeași perioadă, Senatul a adoptat o legislație menită să limiteze posibilitatea ca președintele să întreprindă acțiuni militare în Venezuela fără aprobarea Congresului, deși aceasta trebuie să treacă și Camera Reprezentanților pentru a deveni lege.

Senatul a respins, de asemenea, apelurile președintelui de a modifica regulile care acordă democraților anumite puteri în acea cameră, iar legislatorii din ambele camere au votat majoritar pentru a cere administrației să publice material legat de controversatul caz Epstein.

Rămâne incert dacă aceste proiecte vor putea fi readuse în discuție sau modificate astfel încât să obțină sprijinul necesar pentru a depăși un eventual veto prezidențial în viitor.

Până atunci, ele rămân blocate, iar eforturile de a construi infrastructură în Colorado și de a susține comunități tribale din Florida se află în așteptare.