Programul prelungit în UE. Salariații din Grecia și Portugalia muncesc peste normă. Românii au timp de relaxare

Social

Comentează știrea
Programul prelungit în UE. Salariații din Grecia și Portugalia muncesc peste normă. Românii au timp de relaxareSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un raport recent realizat de Randstad scoate în evidență diferențe semnificative între statele UE în ceea ce privește volumul orelor suplimentare lucrate. Deși există percepția că ritmul de muncă este intens în majoritatea țărilor europene, datele arată că doar anumite piețe ale muncii se confruntă cu o incidență ridicată a programului prelungit.

Programul de muncă prelungit, aproape o obligație în unele state din UE. Sudul Europei domină clasamentul orelor suplimentare

Potrivit analizei, Grecia conduce detașat clasamentul, cu 12,4% dintre angajați lucrând în mod obișnuit cel puțin 49 de ore pe săptămână.

Este urmată de Cipru, unde ponderea ajunge la 10%, și de Franța, cu 9,7%. Portugalia ocupă locul patru, depășind media Uniunii Europene, stabilită la 6,5%, cu un procent de 9,1%.

Aceste valori indică o cultură a muncii prelungite mai accentuată în sudul continentului, în contrast cu alte economii importante din vest. Spre exemplu, în Germania doar 5% dintre angajați depășesc frecvent pragul de 49 de ore săptămânale, iar în Spania procentul este de 6,3%.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
loc de muncă, salariul minim

Sursa foto: Pixabay

România, printre țările cu cele mai puține ore suplimentare

Datele publicate de Eurostat pentru anul 2025 arată că România se situează sub media europeană, cu doar 1,8% dintre angajați care lucrează peste 49 de ore pe săptămână. Niveluri și mai reduse se înregistrează în Bulgaria (0,4%), Letonia (1%) și Lituania (1,4%).

Aceste cifre conturează o realitate diferită față de percepția generală despre volumul ridicat de muncă în Europa de Est și sugerează că programul extins este mai degrabă o problemă specifică anumitor regiuni.

Categoriile care petrec mai multe ore la locul de muncă

Raportul mai evidențiază faptul că orele lungi de muncă afectează în mod diferit categoriile profesionale. În Portugalia, de exemplu, aproximativ 35% dintre angajatori lucrează frecvent peste 49 de ore pe săptămână, în timp ce în rândul lucrătorilor independenți procentul este de aproximativ 20%. În cazul angajaților, ponderea este semnificativ mai redusă, situându-se la 6,8%.

Specialiștii subliniază că, deși în ultimele decenii s-a înregistrat o scădere a orelor suplimentare, anumite state continuă să mențină un model de muncă intens, influențat atât de structura economiei, cât și de cultura organizațională.

Educația și forța de muncă, alte diferențe majore în UE

Analiza Randstad arată și o evoluție importantă în ceea ce privește nivelul de educație al populației active. În Portugalia, ponderea persoanelor cu studii superioare a crescut semnificativ în ultimele decenii, ajungând la 36,2% în 2025, însă rămâne sub media Uniunii Europene de 39,2%.

La polul opus, Irlanda se remarcă printr-o proporție ridicată de absolvenți de studii superioare, de 57,3%, în timp ce România se află printre ultimele locuri, cu doar 22,7%.

În ceea ce privește prezența cetățenilor străini pe piața muncii, media europeană este de 10,5%, însă există diferențe considerabile între state. Luxemburg conduce detașat, cu 54,4%, în timp ce Portugalia rămâne sub medie, chiar dacă înregistrează o creștere rapidă în ultimii ani.

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Theo spune:
    5 aprilie 2026 la 17:31

    Statistica reflecta doar datele oficiale. Munca la negru/gri nu apare. La ei, nu prea exista negru/gri. La noi, peste 50% este munca la gri. La negru a scazut in ultimii ani, dar oricum depasim 20%.

Stiri calde

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

HAI România!

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara

Proiecte speciale