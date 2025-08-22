International Program inedit pentru cetățenii europeni. Cazare gratuită în estul Germaniei







Orașul Eisenhüttenstadt, situat în estul Germaniei, oferă viitorilor locuitori o cazare gratuită de 14 zile, într-un apartament mobilat, pentru a experimenta viața locală și a explora oportunitățile de muncă. Programul, lansat de consiliul local, vizează atragerea de rezidenți permanenți, în special lucrători calificați, și revitalizarea comunității afectate de declinul demografic, potrivit CNN.

Consiliul local al orașului Eisenhüttenstadt a anunțat, pe 13 mai, că proiectul „Fă-ți planuri acum” se adresează persoanelor interesate să se mute în oraș. Participanții selectați vor locui gratuit între 6 și 20 septembrie, în centrul orașului, având ocazia să testeze viața cotidiană, comunitatea și locurile de muncă disponibile.

„Proiectul se adresează tuturor celor interesați să se mute în Eisenhüttenstadt – navetiști, persoane care doresc să revină, lucrători calificați sau freelanceri care caută o schimbare de peisaj”, se arată în comunicatul consiliului local, citat de CNN.

Pe parcursul celor 14 zile, participanții vor putea explora orașul prin tururi ghidate, vizite la fabrici și excursii locale. Companiile locale oferă stagii de practică, oportunități de calificare și interviuri pentru viitori angajați.

Scopul principal al programului este atragerea de rezidenți permanenți și sprijinirea economiei locale. „Programul urmărește să atragă mai mulți rezidenți permanenți, în special lucrători calificați”, a precizat oficialul local Basan. Astfel, inițiativa nu doar că oferă ședere gratuită temporară, ci creează și legături concrete între potențialii locuitori și mediul profesional din oraș.

Eisenhüttenstadt, fondat în 1950 ca primul oraș construit integral sub regimul socialist din Germania de Est, a suferit un declin demografic puternic, de la peste 50.000 de locuitori la aproximativ 24.000 în prezent. Prin programul de cazare gratuită, autoritățile speră să inverseze acest trend și să atragă persoane care să contribuie la economia locală.

Un exemplu relevant este al unui cuplu care s-a mutat spontan în oraș, impresionat de arhitectura socialistă. „A fost o pură coincidență. Am văzut aceste case, această arhitectură care m-a uimit complet și i-am spus soției mele: «O să mă mut aici»”, a declarat bărbatul, care a organizat apoi un tur cu un istoric local pentru a afla mai multe.