Economie Un celebru brand german de drogherii vine în România. Se fac angajări







BIPA, parte a grupului REWE, se pregătește să intre pe piața din România. Grupul german anunță extinderea rețelei sale de drogherii BIPA în România, începând cu anul viitor. Această mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare internațională și vine ca urmare a rezultatelor favorabile înregistrate de BIPA în piețele din Austria și Croația.

REWE, activ pe piața locală din 2001 prin lanțul de supermarketuri Penny, își consolidează astfel prezența în România printr-un nou segment de retail.

În pregătirea lansării, compania a demarat deja procesul de recrutare pentru mai multe poziții în cadrul noii entități, Bipa Romania Drogherie, potrivit anunțurilor publice de angajare. Noua inițiativă reflectă încrederea grupului în potențialul pieței românești și angajamentul de a-și diversifica operațiunile la nivel regional.

Lanțul de retail BIPA, specializat în produse de frumusețe, îngrijire personală și sănătate, își anunță extinderea pe piața românească, unde va concura direct cu branduri deja consacrate, precum retailerul german dm.

Cunoscut pentru politica sa de prețuri accesibile, BIPA operează în prezent peste 500 de magazine în Austria și 139 de unități în Croația, vizând acum consolidarea prezenței sale la nivel regional prin intrarea pe piața locală.

Compania BIPA România a anunțat locurile de muncă disponibile, adresându-se profesioniștilor din diverse domenii, în special celor cu experiență în retail și management de proiecte.

Manager de magazin – Sunt căutați candidați cu experiență anterioară în domeniul vânzărilor cu amănuntul, care au demonstrat abilități în coordonarea echipelor. Cei care doresc să facă parte din echipă pot scrie la adresa: cariere@bipa.ro., anunță compania.

District Manager – Această funcție se adresează persoanelor care au acumulat cel puțin trei ani de experiență în managementul activităților de retail. Sunt necesare cunoștințe solide de legislația muncii, precum și cunoașterea limbii engleze. Vorbirea limbii germane constituie un avantaj.

Technical Purchaser – Pentru acest rol, sunt acceptați candidați cu studii medii, care dețin permis de conducere categoria B și au un nivel intermediar de cunoștințe de limba engleză.

Project Manager Expansion – Poziția necesită studii superioare și experiență relevantă în project management, dezvoltări imobiliare sau domeniul construcțiilor. De asemenea, este solicitat un nivel mediu de engleză.

Social Media & Digital Specialist – Compania caută specialiști cu minimum patru ani de experiență în domeniu, care să aibă cunoștințe avansate de limba engleză.

Retailerul BIPA anunță, de asemenea, o serie de beneficii destinate viitorilor angajați. Potrivit informațiilor disponibile, personalul care va lucra pentru noul brand va beneficia de tichete de masă, asigurare medicală privată și zile suplimentare de concediu.

Lansarea BIPA în România reprezintă un nou pas în strategia de dezvoltare a grupului REWE în retailul modern local. Grupul german este deja prezent pe piață prin rețeaua de magazine Penny, care numără peste 400 de unități și aproximativ 7.500 de angajați. Extinderea printr-un nou brand consolidează prezența REWE și diversifică oferta disponibilă pentru consumatori.

Martin Gaber va prelua funcția de Managing Director al BIPA România. În vârstă de 56 de ani, Gaber este originar din Mödling, o localitate din Austria Inferioară, și aduce cu sine o experiență vastă în sectorul de retail și management.

De-a lungul carierei, Gaber a colaborat cu REWE International AG, unde a acumulat experiență în piețe precum Italia și Slovacia. Ulterior, a ocupat poziția de Director General la Marionnaud Austria, parte a grupului AS Watson, iar apoi a activat în cadrul companiei JosdeVries din München. Înainte de numirea sa la BIPA România, Martin Gaber a fost director general al Thomas Philipps Handels GmbH din Viena, potrivit retail-fmcg.ro.