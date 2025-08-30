Vremea

Prognoza meteo, 30 august. Vreme extremă în România. Caniculă, vijelii puternice și grindină în unele regiuni

Prognoza meteo, 30 august. Vreme extremă în România. Caniculă, vijelii puternice și grindină în unele regiuni
Vremea se menține călduroasă în aproape toată țara, iar în sudul Olteniei și Munteniei se vor înregistra temperaturi caniculare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce va provoca un disconfort termic accentuat.

Prognoza meteo, 30 august. Unde se vor înregistra ploi abundente

Instabilitatea atmosferică va crește mai ales în vest, sud-vest și centru. Vor apărea înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, iar izolat se pot acumula cantități mai mari de apă, de peste 15–25 l/mp, fiind posibile și episoade de grindină.

În restul regiunilor, cerul rămâne variabil, predominant senin pe parcursul zilei. Vântul va fi slab până la moderat, cu unele intensificări în Moldova, Banat și la munte, dar acestea vor fi de scurtă durată și asociate ploilor.

Temperaturi de vară în București

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, iar minimele între 11 și 21 de grade. În estul Transilvaniei, valorile nocturne vor coborî chiar până la 5–6 grade. Spre dimineață, izolat se poate forma ceață, potrivit ANM.

Ploaie. Sursa foto: Freepik

În Capitală, vremea va fi caniculară, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va genera un disconfort termic accentuat. Cerul se va menține mai mult senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoza meteo, 30 august. Toamna se lasă așteptată

Prima lună de toamnă aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va menține caldă în cea mai mare parte a țării.

În intervalul 1–8 septembrie, temperaturile vor depăși mediile climatologice pe întreg teritoriul țării, mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații se vor încadra, în general, în limitele normale ale săptămânii.

Pentru perioada 8–15 septembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice în sud, iar în restul zonelor se vor apropia de valorile obișnuite. Precipitațiile vor fi mai abundente în centrul și nord-estul țării, în timp ce în celelalte regiuni vor rămâne în jurul mediilor normale.

