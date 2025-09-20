Prognoza meteo, 20 septembrie. Prima zi de weekend aduce un nou val de căldură

În următoarele ore, vremea se va menține predominant frumoasă, cu o încălzire treptată care va aduce temperaturi diurne peste mediile obișnuite pentru această perioadă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice vor fi la fel de ridicate și în următoarele zile.

Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări trecătoare în est și sud-est, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor ajunge între 24 și 30 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, coborând până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Pe alocuri, mai ales în Transilvania, se va forma ceață.

În București, vremea va fi în continuare frumoasă, iar temperaturile diurne vor rămâne peste mediile multianuale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, mai mult senin spre seară și noapte, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maximele vor atinge 28–29 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 11 și 14 grade.

Săptămâna viitoare, temperaturile vor fi apropiate de normele specifice sfârșitului de septembrie. În majoritatea regiunilor, regimul de precipitații va fi unul obișnuit, însă în nord, centrul și estul țării cantitățile de apă ar putea fi ușor mai reduse decât media climatologică.

În prima săptămână a lunii octombrie, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. Regimul de precipitații va fi, de asemenea, unul obișnuit, fără deviații semnificative la nivel național.

În intervalul 6–13 octombrie, meteorologii estimează o vreme mai instabilă. Totuși, valorile termice vor rămâne comparabile cu mediile climatologice specifice începutului de octombrie, iar cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. În Capitală, temperaturile se vor menține în jurul celor specifice perioadei.