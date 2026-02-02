Prognoza meteo, 2 februarie. Vremea se menține extrem de rece la început de săptămână. Temperaturi mult sub normalul perioadei

În prima zi a săptămânii, vremea va fi deosebit de rece în mare parte din țară, cu un accent pronunțat în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia și în estul și sud-estul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile vor fi cu mult sub normalul perioadei, cu valori medii mai scăzute cu aproximativ 7–9 grade față de cele specifice datei din calendar, anunță ANM.

Maximele se vor situa, în general, între -9 și -3 grade, însă în nordul Moldovei vor coborî până în jurul valorii de -15 grade, unde gerul va persista inclusiv pe parcursul zilei. Minimele nocturne vor fi cuprinse între -20 și -8 grade, menținând un regim termic de iarnă severă.

În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi ușor mai ridicate, însă tot scăzute pentru această perioadă, cu temperaturi maxime între -4 și 4 grade și minime cuprinse între -9 și 0 grade. Pe timpul zilei, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala ninsori slabe în Oltenia, local în Banat, Crișana, Muntenia și Dobrogea, iar în restul regiunilor doar izolat vor mai apărea fulguieli.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge viteze de 40–50 km/h. Temporar, pe parcursul zilei, vântul se va intensifica și în sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață, asociată cu depuneri de chiciură.

În București, vremea va fi deosebit de rece pe tot parcursul zilei. Cerul va fi noros în prima parte a intervalului, când trecător va mai ninge slab și se va depune un strat de zăpadă de 1–2 centimetri, după care va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare dimineața, când rafalele pot ajunge la 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de -3 grade, iar minima nopții va coborî între -10 și -8 grade.

Până pe 9 februarie, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată în mare parte din țară, cu valori termice mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, dar și local în zonele sudice.

În extremitatea de nord-est, temperaturile vor rămâne sub media climatologică a perioadei, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru începutul lunii februarie. Din punct de vedere al precipitațiilor, meteorologii estimează un regim ușor deficitar în zonele montane, în timp ce în celelalte regiuni cantitățile de apă vor fi apropiate de normal.

În intervalul 9–16 februarie, tendința de încălzire se va accentua, iar temperaturile medii vor depăși valorile specifice perioadei în majoritatea regiunilor. Totodată, regimul pluviometric va deveni mai activ, cu precipitații excedentare, în special în jumătatea sudică a țării, unde sunt așteptate episoade mai frecvente de ploaie.

Aceeași evoluție se va menține și în săptămâna 16–23 februarie, când valorile termice vor rămâne peste normalul climatologic la nivel național. Precipitațiile vor fi, în general, ușor peste medie în toate regiunile, semn că finalul iernii va fi caracterizat de un regim mai umed decât de obicei.

Spre finalul lunii, în intervalul 23 februarie – 2 martie, vremea va continua să fie mai caldă decât normalul pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Temperaturile medii vor rămâne ușor peste valorile specifice sfârșitului de februarie, în timp ce cantitățile de precipitații se vor situa, în mare parte, în limite normale, conturând o tranziție relativ blândă către începutul primăverii meteorologice.