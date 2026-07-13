Vremea trece printr-o perioadă de instabilitate accentuată, luni, 13 iulie, în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță fenomene extreme, descărcări electrice și cantități însemnate de apă în mai multe regiuni climatice, în timp ce valorile termice vor înregistra scăderi ușoare față de mediile normale ale acestei perioade din an.

În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că mai ales ziua vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale (local de 15…25 l/mp și izolat peste 30…40 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).

Locuitorii din aceste zone trebuie să se pregătească pentru episoade scurte, dar foarte intense, de fenomene convective, care pot crea probleme în trafic sau în gospodării din cauza volumului mare de apă căzut într-un interval scurt de timp.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și pe suprafețe mici averse (1…10 l/mp), după-amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane (rafale în general de 40…60 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19…20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. Din punct de vedere termic, vestul țării rămâne ceva mai ferit de răcirea accentuată, menținându-se valori de vară.

În București, Vremea se menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și seara, când vor fi averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). Temperatura maximă va fi de 26…28 de grade, iar cea minimă de 14…16 grade Celsius.