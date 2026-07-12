Vremea se schimbă radical în mai multe regiuni ale României. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de tip cod galben, valabile de duminică până luni seară. Specialiștii avertizează că urmează perioade de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizate prin averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină.

Prima avertizare emisă de meteorologi vizează intervalul orar 10.00 - 18.00 din cursul zilei de duminică. În acest interval, fenomenele meteo extreme își vor face simțită prezența în special în regiunile sudice și vestice.

„Duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei şi vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm)”, anunţă ANM.

În plus, cantitățile de apă vor fi destul de însemnate într-un timp extrem de scurt. Potrivit sursei citate, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp. Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi duminică (12 iulie) izolat şi în restul teritoriului.

Începând de duminică seară, de la ora 18.00, și până luni dimineață, la ora 10.00, instabilitatea atmosferică se va deplasa spre estul și sud-estul țării. Zonele vizate sunt Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, dar și sud-estul Olteniei și al Transilvaniei.

„Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp”, transmit meteorologii.

Pe parcursul nopții de duminică spre luni, fenomene similare, dar pe arii mai restrânse, se vor înregistra izolat și în restul Olteniei și al Transilvaniei.

Luni, episoadele de vreme instabilă vor continua să afecteze o mare parte din teritoriul național. Cel de-al treilea cod galben emis de ANM intră în vigoare luni la ora 10.00 și este valabil până la ora 22.00. Zonele de interes sunt localizate în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum şi în estul şi sud-estul Transilvaniei.

„Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.”

Conform prognozei actualizate, manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi luni (13 iulie) izolat şi în restul teritoriului, marţi şi miercuri cu precădere în jumătatea estică, apoi în majoritatea zonelor.