Copii bătuți sau abuzați sexual de profesori. De ce rămân agresorii la catedre

Ceva pare să nu funcționeze cum trebuie, ori în Învățământ, ori în Justiție, din moment ce, indiferent ce fac, majoritatea profesorilor rămân la catedră. Aproape că nu trece o săptămână fără a afla, din presă, despre un nou caz de abuz față de copii, din partea celor care ar trebui – și sunt plătiți din bani publici pentru asta – să-i învețe și să-i protejeze.

Iar cei vinovați nu prea pățesc nimic, pentru că directorii și inspectorii îi apără, justiția dă pedepse foarte blânde, când le dă, iar ministerul se asigură, prin interzicerea telefoanelor mobile și celelalte măsuri luate, că astfel de cazuri, fie el bătaie sau agresiune sexuală, nu pot fi probate.

Abuz sexual la cursul de înot

În cursul zilei de miercuri, un antrenor de înot de la Clubul Sportiv Dinamo din București a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi agresat o fetiță în vârstă de opt ani, potrivit surselor judiciare. Din primele informații, antrenorul de înot ar avea 20 de ani. După ce a fost reținut de anchetatori, CS Dinamo a anunțat că l-a dat afară.

Conform informațiilor obținute de la sursele Gândul, polițiștii de la Secția 6 din București au fost alertați marți, pe 13 februarie 2024, de către mama fetiței respective. Aceasta a dezvăluit că micuța de opt ani ar fi fost atinsă în zona intimă de antrenorul Ștefan Mihai Cam.

Dar este doar unul dintre nenumăratele cazuri de agresiune asupra copiilor din partea profesorilor.

Justiția, extrem de îngăduitoare cu profesorii care bat copiii

Profesorul din Huși acuzat de abuz în serviciu, după a bătut un băiat de clasa a Vll-a, a fost condamnat de judecători de la Judecătoria Huși la un an și șase luni de închisoare, dar pedeapsa a fost dată cu suspendare. Profesorul din Huși l-a lovit cu sălbăticie pe unul dintre elevii școlii în care predă, pe motiv că acesta ar fi făcut gălăgie. Familia elevului de clasa a.Vll-a aflat de gestul dascălului. Părinții copilului au decis să îl ducă la un c l-a lovit cu sălbăticie pe unul dintre elevii școlii în care predă, pe motiv că acesta ar fi făcut gălăgie. Familia elevului de clasa a.Vll-a aflat de gestul dascălului. Părinții copilului au decis să îl ducă la un c onsult medical după ce școlarul s-a plâns de dureri se cap. Medicii au decis ca elevul să fie internat pentru o noapte pentru a primi îngrijiri medicale.

Învățământul din România și cazurile de abuz în care sunt implicați profesori

Ieri, 14.02.2024, un profesor de 52 de ani a fost reținut de polițiștii din Călărași, fiind cercetat pentru că ar fi agresat sexual două fete pe care le medita.

Potrivit IPJ Călărași, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 52 de ani, bănuit de agresiune sexuală.

Se pare că în luna martie a anului 2023 și în luna februarie 2024, în timpul orelor de meditație pe care le oferea la domiciliu, bărbatul ar fi atins în scop sexual două tinere, de 14 și 17 ani. Față de profesor a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventivă.

Băgat în spital de un profesor agresiv

Pe 1 februarie anul accesta, un elev de clasa a X-a de la Colegiul Elie Radu din Ploiești a ajuns la spital, după ce ar fi fost lovit cu pumnul de un profesor chiar în timpul orelor.

Tânărul ar fi făcut o glumă, pe care profesorul nu a înțeles-o și i-a dat mai mulți pumni în zona cefei. Copilului i s-a făcut rău și a fost dus la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă.

Elev bătut cu un lemn de învățător

Iar anul trecut, un elev de doar 7 ani dintr-o școală din Protopopești, comuna Tăcuta, a fost bătut cu bățul peste mână pentru că nu știa tabla înmulțirii. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele cadrului didactic.

„O echipă formată din doi inspectori din cadrul instituţiei s-a deplasat la şcoala respectivă, pentru a efectua verificări cu privire la aspectele semnalate. Vom reveni cu un punct de vedere, în funcţie de rezultatele acestor verificări”, a declarat Andrei Huiban, purtătorul de cuvânt al ISJ Vaslui.

Zeci de elevi, batjocoriți și puși în pericol de directoarea liceului

Zeci de elevi din de la Colegiul Pedagogic din Bacău au fost lăsați în frig, la -5 grade, pentru că au întârziat la ore. Părinții sunt revoltați de faptul că directoare ia decizii ce le pune copiilor sănătatea în pericol.

Directoarea unității de învățământ s-a apărat spunând că toți părinții și elevii știau că în timpul orelor de curs se închid porțile și că există riscul ca tinerii care întârzie să rămână afară.

De ce un astfel de gast este un abuz, mai ales în orașele mari, unde elevii trebuie să circule cu transportul în comun, care poate fi blocat de accidente sau ambuteiaje, a explicat Andreia Bodea, directoarea Colegiului „I.L. Caragiale“ din București, un alt liceu în care se aplică această regulă. Ea a spus că nu este normal să lași elevii în frig și că liceul trebuie să amenajeze un spațiu călduros pentru cei care întârzie.

Profesor de matematică, prins când voia să abuzeze o fetiță

În octombrie anul trecut, un profesor de matematică a fost reținut după ce a fost prins în flagrant în timp ce voia să abuzeze o minoră de doar 11 ani, în sala de clasă. Profesorul de matematică din Sighetu Marmației, în vârstă de 25 de ani, a fost ridicat chiar din incinta școlii, acolo unde urma să aibă loc întâlnirea cu copila.

Totul a fost descoperit în momentul în care tatăl fetei a citit în telefonul acesteia numeroase mesaje schimbate cu profesorul. Caz similar, la Vâlcea Un caz similar s-a petrecut în județul Vâlcea, în august anul trecut. Un profesor a fost acuzat de comiterea a 42 de infracțiuni de racolare a unui minor în scopuri sexuale și două infracțiuni de corupere sexuală. El este învinuit că a manipulat o elevă vulnerabilă și a încurajat-o să se îndrăgostească de el, conform acuzațiilor formulate de procurori. Violență de neimaginat la o școală din București. Elev, înjunghiat de un coleg În fiecare zi, bărbatul în vârstă de 46 de ani trimitea mesaje unei tinere de 14 ani. Prin acestea, el îi exprima iubirea și îi cerea să întrețină relații sexuale cu el. La audieri, profesorul a declarat, cinic: „Am vrut să simtă că este apreciată și să capete încredere în ea însăși”. Agresiune în școală la un liceu din Bistrița

Un incident grav s-a petrecut la o unitate de învățământ din Bistrița, la începutul lunii octombrie a anului trecut. Un cadru didactic a legat un elev de 8 ani cu banda scotch de scaun. Potrivit presei locale dascălul ar fi fost enervat la culme de atitudinea elevului, care ar fi deranjat ora și a aruncat cu plastilină după o colegă.

Mama elevului o acuză pe învățătoare că l-ar fi tras de urechi pe copilul în vârstă de opt ani. „Avea urechile roșii și umflate”. Evenimentul s-ar fi consumat la finalul săptămânii trecute la Liceul cu Program Sportiv din Bistrița.

„Vineri am dus băiețelul la școală, iar la 12:00 am mers după el și l-am așteptat la poartă. Avea urechile roșii și umflate și mi-a spus că l-a tras de urechi învățătoarea. Am mers să vorbesc cu învățătoarea și mi-a spus că s-a enervat, după ce băiețelul a aruncat cu o bucățică de plastilină după o colegă. Acasă mi-a spus că l-a legat cu bandă scotch de scaun, pentru că se tot ridica în picioare”, a povestit, pentru Bistrițeanul.ro, mama copilului.

Un profesor pensionar, acuzat de agresiune pe 04.10.2023

Un incident petrecut la o școală din județul Galați a dus la declanșarea unei anchete penale și administrative. În centrul scandalului s-a aflat un cadru didactic trecut de 70 de ani. Incidentul a avut loc la școala gimnazială din comuna Ivești, unde un băiat de 13 ani, elev în clasa a VII-a, ar fi fost lovit cu palma de un profesor.

Scenele s-ar fi petrecut în timpul orelor de curs:

„Din verificările preliminare efectuate de polițiști a rezultat că cele sesizate se confirmă, stabilindu-se faptul că în data de 2 octombrie 2023, la ora 12:02, la unitatea de învățământ respectivă, pe holul din incinta clădirii unde se află atelierul de meserii, cadrul didactic l-ar fi agresat fizic pe fiul reclamantei, care are calitatea de elev, în clasa a VII-a, lovindu-l cu palma la nivelul feței”, a precizat ag. șef pr. Ciprian Stoica, purtătorul de cuvânt al IPJ Galați.

Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Profesor din Baia Mare, acuzat de agresiune sexuală a unei minore de 15 ani

Incidentul tragic, petrecut în martie 2023, pare fără rezolvare. Atunci, părinţii unei fete de 15 ani din Baia Mare l-au acuzat pe un profesor de la liceu că ar fi atins-o în zone nepotrivite. Poliţiştii au deschis dosar penal, dar nici până acum nu s-a luat o decizie.

Nu există nici persoane puse sub acuzare în cadrul dosarului deschis. Au fost audiați mai mulți martori, dar și profesori de la Colegiul de Arte din Baia Mare.

În primăvara anului trecut, atunci când profesorul a fost acuzat de părinții elevei, comisia de disciplină a Colegiul de Arte din Baia Mare a decis monitorizarea și asistarea profesorului la orele de instrument. Profesorul predă și azi în unitatea școlară și se declară nevinovat de acuzațiile care îi sunt aduse și a precizat faptul că acele atingeri erau tehnici de respirație pe care elevii trebuie să le facă la orele de instrument.

Monstrul din Roșiori de Vede

Șase băieți instituționalizați au fostagresați sexual, în perioada 2020–2023, de educator. Totul s-a întâmplat în Roșiori de Vede, județul Teleorman.

De asemenea, patru fete minore au fost agresate și au rămas gravide, iar patru frați au fost separați. După mai multe sesizări cu privire la caz, cei care au vorbit despre nereguli au fost sancționați disciplinar.

Angajat prima dată în funcția de supraveghetor de noapte, bărbatul a devenit apoi educator. Potrivit informațiilor, el era ajutat de alți copii pentru a-și imobiliza victimele, pe care le strângea de organele genitale.

„Educația” prin bătaie începe de la grădiniță

Polițiștii IJP Ilfov au anunțat, în vara anului trecut, că fac cercetări la o grădiniță din comuna Dobroești, în urma unei sesizări de bruscare și agresare verbală a copiilor înscriși în acest centru educațional. Nu este primul caz în care cadrele didactice agresează copii.

O femeie a sesizat IPJ Ilfov cu privire la faptul că, la o grădiniță din loalitatea Dobroești, județul Ilfov, preșcolarii sunt bruscați și agresați verbal. La fața locului s-au deplasat polițiștii orașului Pantelimon, precum și cei ai Biroului Siguranță Școlară Ilfov, care au demarat o anchetă în acest caz. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru cazul sesizat la grădinița din Dobroești.

Copii bătuți de educatoare, la Pitești

În mai 2022, o educatoare din Piteşti a fost plasată sub control judiciar pentru purtare abuzivă, după ce părinții unui copil au anunțat Poliția că aceasta le-ar fi lovit fata. Anchetatorii au aflat că nu ar fi vorba despre un singur copil.

Educatoarea lucra la o creșă din cartierul piteștean Trivale și avea în grijă grupa mare. Primul incident a fost anunțat pe un grup de socializare de catre părinți înainte de Paște, anul trecut. Un părinte a povestit că fetița lui a ajuns acasă cu vânătăi în zona intimă. În final, educatoarea a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare. Educatoarei i s-a suspendat şi dreptul de a profesa.

Profesori violenți. Cadru didactic din Sălaj, trimis în judecată pentru viol şi agresiune sexuală

Un profesor de istorie dintr-o şcoală comunală din judeţul Sălaj a fost trimis în judecată, în stare de libertate, sub acuzaţiile de viol şi agresiune sexuală, victime fiind elevii săi, atât fete, cât și băieți. Rechizitoriul conţine detalii despre abuzurile sexuale suferite de copii, cei mai mulţi fiind elevi în primii ani de gimnaziu.

Copiii au suportat în tăcere toate abuzurile şi umilinţele la care au fost supuş

Doar în 2020, la ani distanţă de la săvârşirea faptelor, una dintre fetele abuzate a decis să facă plângere, iar odată cu ea alţii au acceptat să depună mărturie în faţa anchetatorilor.

Obrăznicia unui monstru de la catedră. Învățătoarea agresivă, apărată de director și inspector

Copiii de clasa a III-a de la Școala gimnazială „Romulus Guga” din Târgu Mureș au fost nevoiți să audă suporte zilnic injurii și umilințe chiar de la învățătoare. Mama unei eleve a decis să înregistreze modul în care învățătoarea vorbește cu elevii săi și a trimis fișierul audio către Edupedu.ro. Potrivit sursei citate, învățătoarea a fost contactată și nu a negat faptul că vocea sa se aude pe înregistrarea audio.

Mai mult, din declarațiile părinților reiese faptul că învățătoarea nu agresa doar verbal elevii, ci și fizic. „A venit acasă plângând să-mi spună că doamna învățătoare a lovit-o cu cartea în cap, cu vârful creionului în cap, a luat-o de maxilar, a bruscat-o din bancă”, a povestit o mamă.

Cum le vorbea copiilor învățătoarea

Potrivit înregistrărilor trimise de părinte, învățătoare a folosit următoarele expresii:

„Ce-i cu capul ăsta al tău, groapă de nisip, ce-i în capul tău, creier nu este nici într-un caz, nici într-un caz”.

„2 împărțit la 8! Tu, deșteaptă care ești! 2 împărțit la 8!? Așa se află jumătatea lui 8?! Le împarți pe 2 la 8, tu, tu, minte îngustă! Minte îngustă!”

„Ce-i cu capul tău, măi, (…) ce-i în capul ăla al tău, varză că învățătură nu-i, varză! Nu știu ce e în capul ăla al tău că minte nu ai deloc”.

„Mulțumită câtorva specimene de colegi care nu se străduiesc să învețe, dar sunt campioni la prostii și la bârfe și la povești, dar la învățat ferescă sfântul!”

„Uite ce specimente avem în clasă! Vedeți?! O …, o … [nume de copii – N.Red.] care nu-și fac temele oră de oră, zi de zi, zi de zi, zi de zi, nu-și fac temele ca lumea, uitați-vă și voi cum ne trag înapoi și stăm pe loc”.

„Ce să-ți zic, măi, copile, ce să-ți zic? Care-i prima întrebare, că deja m-am lămurit cu tine! (…) Doamne, dă-mi răbdare! Doamne, unul mai bătut în cap ca altul, și moldovean, și (…)”.

„Bun, la școală specială pentru ăștia care nu învață, eu nu o să mă mai… cu ei, este școală specială pentru copiii care nu învață sau nu pot să învețe, dragă, și este loc suficient și pentru voi, n-am ce să vă fac”.

Învățătoarea, apărată de superiori

Directorul Școlii gimnaziale „Romulus Guga” din Târgu Mureș, Daniela Macavei, i-a luat apărarea învățătoarei, susținând că ar fi doar un singur părinte care a sesizat comportamentul inadecvat al cadrului didactic. „O singură mămică are ceva împotriva la doamna învățătoare” și ar fi „copii care foarte bine reacționează și interacționează cu doamna învățătoare. Chiar nu e o persoană care să abuzeze copiii”, a susținut directoarea școlii.

Iar inspectorul școlar general Sabin Pășcan a declarat, când a fost întrebat despre acest caz: „Lăsați-ne domnule în pace că, pentru un părinte, noi nu ne agităm, dacă nu-i convine, să-și ia copilul și să și-l ducă în altă școală”.

Profesori violenți. Cadru didactic din Dobromir, condamnat la închisoare cu executare pentru agresiune sexuală

Alexandru Laurențiu Ciorogaru a fost condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare cu executare, pentru agresiune sexuală. Ca pedeapsă complementară, acesta nu mai are voie să exercite profesia de profesor.

Profesorul, cadru didactic la o școală din Dobromir, este acuzat că își agresa sexual elevii. Faptele sale au fost dezvăluite în primăvara anului 2022, iar în urma cercetărilor, anchetatorii au reținut în sarcina profesorului fapte de agresiune sexuală și corupere sexuală a minorilor, în mod repetat.

Bărbatul a fost trimis în judecată, la Judecătoria Medgidia, pe 29.04.2022. Potrivit procurorilor, el ar fi abuzat sexual șase minori, cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani.

Episod revoltător înregistrat de elevi cu directoarea

O directoare de școală din județul Dolj a fost înregistrată când îi umilește pe copiii din școală. Directoarea, care este și profesoară de engleză, a țipat la copii și i-a agresat fizic. Mai multe familii au declarat că au fost nevoite să își mute copiii de la școală. În același timp, alți părinți spun că urmează să depună plângeri din cauza comportamentului avut de directoare.

Un astfel de dialog a fost surprins de elevi în timpul unei ore de engleză la școala din Gighera. Ora, ținută de directoare, s-a încheiat cu lovirea unui elev din clasa a VII-a în fața colegilor săi:

Directoarea: „Şi pe tine și pe prostul ăsta venit de la dracu să îl ia de unde a venit”.

Elev lovit: „Doamna, eu nu am fost”.

Directoare: „Și ăsta?”

– Se aud pocnituri –

Elev lovit: „Doamna, nu am fost”.

Din spusele elevilor, un băiat de clasa a VII- a a fost pălmuit în fața clasei de dascăl. Părinţii, oameni modești, au ales să îl mute de la școală. Alții spun că nu ar fi un caz singular: „Mi-a bătut fata, a tras-o de păr, a drăcuit-o, am venit aici la școală, am stat cu dansa, tot așa mi-a vorbit și mie. Am mutat fata de aici de la școală ca nu a mai vrut să vină”, a spus Alin Tatu, tatăl unei eleve, potrivit Pro TV.

Există și alte cazuri

Un alt părinte acuză că directoarea i-a ținut copilul în picioare și l-a jignit: „L-a ținut o săptămână de zile în ultima bancă, fără scaun, în picioare l-a ținut și tot timpul îl jignea. Nu e normal să tratezi niște copii, să le distrugi viitorul, să le vorbești urât, să îi jignești, să le vorbești urât până dă sângele, nu se poate”, spune Alina Rușeț, un alt părinte.

Evident, și în acest caz directoarea abuzivă și agresivă nu recunoaște nimic.

Copil batjocorit de cadrul didactic la Drăgășani

La sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut s-a aflat că o învățătoare de la o școală din Drăgășani va fi cercetată disciplinar după ce nu l-a lăsat pe un elev de șase ani să meargă la toaletă.

Un copil de șase ani, elev la o clasă în sistemul „Step by step”, a fost batjocorit de propria învățătoare . Aceasta nu i-a dat voie să meargă la baie, iar copilul a făcut pe el.

Altfel spus, cadrul didactic care ar fi trebuit să ajute copiii să-și dezvolte abilitățile, a făcut exact opusul în cazul acestui copil. După ce nu i-a dat voie să meargă la toaletă, copilul a făcut pe el. Ulterior, colegii acestui copil au râs de el, sub privirile nepăsătoare ale cadrului didactic.

Profesor acuzat de agresiune sexuală asupra unei eleve în vârstă de 14 ani din Gorj

Un profesor de matematică de la Liceul Tehnologic Turceni este acuzat de agresiune sexuală asupra unei eleve de 14 ani, olimpică, cu care făcea meditații, după ore.

Mama adolescentei a observat că tânăra avea un comportament schimbat. Femeia a relatat că era anxioasă și că tremura mai ales când se apropiau meditațiile.

Profesorul ar fi abuzat de fată chiar în mașină, în timp ce mergeau către concursurile de matematică, la ea acasă, când aveau loc meditațiile, și chiar la domiciliul său. Fata i-a povestit până la urmă mamei sale la ce abuzuri era supusă, că profesorul încerca să o sărute sau că o atingea în locurile intime:

„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de către o femeie, din orașul Turceni, cu privire la faptul că, în perioada februarie-iunie 2022, fiica sa, de 14 ani, în timp ce se afla la orele de meditație efectuate, în particular, cu un profesor, ar fi fost agresată sexual de acesta. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere sexuală a minorilor”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Ce cred psihologii despre acești profesori agresivi

Elevii care au raportat abuz emoțional au avut scoruri mai mari la depresie, anxietate și stres în comparație cu cei care au raportat doar abuz fizic, doar sexual sau abuz fizic și sexual”, arată o cercetare publicată, în 2020, de Jurnalul Traumei la copii și adolescenți.

În urma unui interviu cu un psiholog specializat în tratamentul traumei, comportamentul profesorilor agresivi la clasă a fost explicat. Diana Vasile, psiholog și președintele Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei (ISTT), a oferit răspunsuri într-un interviu pentru Școala 9.

„Profesorul s-a obișnuit să folosească forța”, spune psihologul Diana Vasile în acest interviu.

Un profesor de la Universitatea Transilvania este acuzat de agresiune sexuală

Profesorul Marius Botiș de la Universitatea Transilvania din Brașov este acuzat că pică intenționat studentele la examene pentru a obține favoruri sexuale. Scandalul a apărut în atenția publică pe 18.09.2023.

Cele două studente susțin, în plângerile depuse la Comisia de Etică și Deontologie și la Comisia de Disciplină din cadrul Universității Transilvania, că profesorul Marius Botiș de la Facultatea de Construcții le-a picat la examene în mod intenționat, pentru ca ulterior să le cheme la pregătire pentru reexaminare.

Pregătirea avea loc în biroul conferențiarului de la Facultatea de Construcții, de obicei la ore târzii. Studentele erau întrebate unde locuiesc, cu ce merg la universitate și ce fac părinții. O altă studentă spune că a fost ținută la cursurile de pregătire până la ora 24, iar profesorul ar fi atins-o într-un mod indecent.

Cele două comisii urmează să discute cazurile la începerea anului universitar, în octombrie.

„În acest caz s-au urmat toate procedurile legale. Comisiile din cadrul Universității sunt sesizate și vor decide mai departe. Nici un membru din conducerea Universități nu face parte din comisii, astfel încât nu putem să oferim alt punct de vedere”, a declarat rectorul Ioan Abrudan.

Faptele de care este acuzat conferențiarul ar fi început demult

În tot acest timp Botiș ar fi fost protejat:

„Lumea știe, dar nimeni nu vorbește, ca să nu-și facă probleme”, potrivit unor surse consultate de jurnaliștii brașoveni.

Profesorul se declară nevinovat:

„Nu am de comentat nimic. Am auzit ceva, dar nu știu sigur despre ce e vorba. Nu am timp acum, sunt într-o ședință. Nu știu când o să am timp să vorbesc cu dumneavoastră despre acest subiect, trebuie să-mi fac timp”, a declarat Marius Botiș pentru Biz Brașov.

Chiar dacă unii dintre acești profesori au primit o sancțiune, asta nu i-a ținut departe de catedră.

Cum ajunge un cadru didactic să-și rănească elevii

Mai multe studii arată că impactul abuzului emoțional e la fel sau chiar mai mare decât cel al abuzului fizic și sexual:

„Eu explic aceste fenomene prin două surse. Una este educația – foarte mult timp s-a făcut prin agresiune și aproape a devenit un firesc, iar profesorul s-a obișnuit să folosească forța. A doua o reprezintă dificultățile de reglare emoțională, care fie își au originea în experiențele stresante și traumatizante timpurii ale profesorilor, fie sunt legate de modul în care oamenii reușesc să facă față la stres.

Nu multă lume a învățat să facă față stresului prin strategii nonviolente. Din păcate, nici acești profesori, pentru că nici pe ei nu i-a învățat nimeni. Ia ceva timp să afli cum să-ți gestionezi frustrarea, furia, frica. Necesită un plan de acțiune pe care profesorii ar fi bine să-l urmeze, pentru că în felul acesta îi învață și pe copii să dezvolte strategii nonviolente de reacție la stres”, a explicat Diana Vasile.

Profesori violenți. Conducerea școlilor refuză să vorbească cu presa despre aceste agresiuni

Faptul că se recunoaște acea eroare e important, în primul rând, pentru victime:

„În general, oamenii care devin agresivi au aceste emoții puternice în sufletul lor, rușinea și vina. Ei știu că nu-i în regulă să reacționeze așa, dar faptul că nu cunosc o altă variantă și că rămân, deci, neputincioși, îi face să devină rușinați.

Cred că nu se discută despre asta și pentru că, fiind o strategie atât de des întâlnită, se consideră aproape normală. Nu vorbim despre asta pentru că și la alții se întâmplă.

Clasificările au sens pentru a ajuta oamenii să recunoască ceea ce se întâmplă, iar dacă recunosc, au șansa să dezvolte strategii de răspuns adecvate. Dar nu ar trebui să se facă ierarhii. Cineva care a abuzat emoțional poate să spună: „Dar nu te-am bătut, e mai puțin grav”. Nu, nu e mai puțin grav. Iar pedepsele ajută la recunoașterea tipului de eroare, dar nu la transformarea persoanei. Faptul că se recunoaște acea eroare e important, în primul rând, pentru victime”, a spus psihologul.

De ce sunt mai grave agresiunile sexuale ale profesorilor

Întrebată despre abuzurile sexuale săvârșite de profesori asupra elevilor, Diana Vasile a explicat:

Se consideră ca fiind mai grave pentru că implică și o agresiune fizică, și una emoțională, incluziv pe zona sexualității. Sunt considerate și mai rușinoase.

Pe de altă parte, oamenii pot să se piardă în orice tip de abuz sau să-l depășească și să se recupereze în urma unei astfel de experiențe agresive. Din punctul acesta de vedere, nu putem vorbi de un anumit tip de gravitate la vreuna dintre categorii. Agresiunea este agresiune. Punct.

După care depinde de capacitatea copilului, în cazul acesta, de a se recupera. Dar ține și de persoanelor din jurul lui care vor să-l ajute.

Ministerul promite sancțiuni mai dure pentru profesorii agresivi

Ministerul Educației aducea anul trecut în atenția publică noi reguli privind învățământul din România. Din cauza numeroaselor cazuri de agresiune îndreptate împotriva elevilor, Ministerul și-a propus să pedepsească mai aspru încălcarea legii de către profesori.

Potrivit proiectului legilor Educaţiei, profesorii agresivi riscă să fie excluşi din învăţământ pentru zece ani. Acelaşi document interzice dascălilor să ofere meditaţii propriilor elevi, iar sancţiunile pornesc de la avertisment şi merg până la desfacerea contractului de muncă.

O altă modificare privește cercetările disciplinare, unde se dorește ca dascălii care fac obiectul unor verificări să nu mai predea pe durata anchetei interne.

Abaterile ar trebui constatate de specialişti psihopedagogi:

„Am avut foarte puţine cadre didactice cărora li s a desfăcut contractul de muncă pe partea de, să zicem, situaţii agravante, şi dau un exemplu al acelui profesor care a întreţinut relaţii sexuale cu una dintre elevele sale”, a declarat atunci Eugen Ilea, Federaţia Părinţilor.