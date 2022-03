Ungurii fac legea în România! Anunţul care va produce un scandal imens. Investiţiile continuă în ţara noastră

Deputatul FIDESZ Lázár János a fost prezent miercuri, 16 martie, la Târgu Mureș și a declarat că investițiile realizate Guvernul Ungariei în România sunt și în interesul populaţiei române. El a adăugat că nimeni nu ar trebui să se îngrijoreze în cu privire modul în care sunt folosiți banii contribuabililor maghiari.

„Aceste ajutoare sunt menite să asiste dezvoltarea comunităţilor. Votanţii maghiari cheltuie 1.000 de miliarde de forinţi pentru ţigări, deci cei care sunt îngrijoraţi în ceea ce priveşte banii contribuabililor maghiari să se uite la această cifră. Trebuie să avem în vedere două aspecte: putem oferi sprijin doar dacă Ungaria respectă reglementările şi, în al doilea rând, trebuie respectate şi regulile din ţara în care se oferă acest sprijin. Eu sunt foarte optimist în ceea ce priveşte acest sprijin.

Pe noi ne interesează să ajungem la un consens în ceea ce priveşte eventualele neînţelegeri, vom respecta legile europene şi cerem şi ţării respective să respecte aceste legi. Fiecare investiţie în dezvoltare care vine din Ungaria este şi în interesul populaţiei române”, a afirmat Lázár János, într-o conferinţă de presă.

Promisiuni din Ungaria

Tot la Târgu Mureș, ministrul Comerţului şi Afacerilor Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, declara recent că Ungaria va continua să aloce fonduri în Ardeal. „Au fost realizate 53 de investiţii agricole majore, în valoare totală de 47 de miliarde de forinţi (circa 112 milioane de euro), făcând posibil în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, pentru fermierii de aici să îşi valorifice produsele aici şi, ulterior, după prelucrare, să ajungă pe pieţele externe.

La această dezvoltare de peste 40 de miliarde, Guvernul Ungariei a oferit un sprijin de 20 de miliarde de forinţi (circa 56 de milioane de euro)“, afirma Peter Szijjarto, citat de Agerpres.

Vor continua finanțările

Ministrul a mai spus că și anul acesta vor fi alocate fonduri. „Întrucât a avut succes, am decis să continuăm şi am deschis un buget nou de 6,5 miliarde forinţi (în jur de 18 milioane de euro) pentru investiţii în agricultură şi în industria alimentară. Dacă mă uit la cei 5 ani care au trecut, de când am avut acest program de dezvoltare economică în Ardeal, atunci pot să vă spun că 6.045 de proiecte au fost sprijinite financiar şi aceste 6.045 de proiecte au adus o investiţie de 135 de miliarde de forinţi ca investiţie”, a mai spus afirma Peter Szijjarto, citat de Agerpres.