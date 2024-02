Violența în școli, un fenomen care pare fără rezolvare. Traume profunde pentru victime

Actele de violență în școli sunt în continuă creștere. Aproape 10.000 de atacuri la persoană au loc într-un singur an școlar, după cum arăta o statistică a Centrului de Resurse Juridice (CRJ).

Combaterea violenței din școli

Prin intermediul unui raport privind anul școlar 2021-2022, Ministerul Educației atrăgea atenția asupra creșterii actelor de violență în școli.

Potrivit raportului, 69% (6.744 de cazuri) din numărul total de 9741 de acte de violență raportate pentru anul 2021-2022, au fost încadrate în categoria atac la persoană, restul fiind catalogate ca atentat la bunuri (14%), alte fapte de violență (13%) sau atentat la securitatea unității școlare (4%).

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 definește violența psihologică – bullying – ca fiind acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, şi care se desfăşoară în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.

Cazurile de violență în școli

Pe 01.02.2024, mai multe eleve s-au luat la bătaie într-o școală din Hațeg. Conflictul s-a mutat apoi pe stradă. Una dintre fetele implicate şi-a chemat sora, de 23 de ani, care a intrat într-o sală de clasă şi a pălmuit o adolescentă. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Reprezentanţii școlii au sunat la Poliţie pentru a anunţa că în unitatea de învăţământ şi în apropierea acesteia a avut loc un conflict spontan între mai multe eleve:

„Echipa de intervenţie care s-a deplasat la faţa locului a luat legătura cu echipajul de jandarmi care are în responsabilitate unitatea de învăţământ şi a stabilit, în urma verificărilor, că în dimineaţa zilei 01 februarie 2024, în jurul orei 07:30, pe strada Aurel Vlaicu, din oraşul Haţeg, a avut un conflict spontan care a degenerat în acte de violenţă: două eleve, în vârstă de 16 şi, respectiv de 17 ani, au lovit-o cu pumnii şi picioarele pe o colegă de şcoală, în vârstă de 17 ani.

Ulterior, în jurul orei 07:40, minora agresată şi-a contactat sora sa, o tânără în vârstă de 23 ani, solicitându-i ajutorul, iar aceasta a intrat în incinta unei săli de clasă, unde a lovit-o pe minora de 17 ani, cea care i-ar fi agresat sora”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Bătaie între două eleve din București, sub încurajările colegilor, pe 26.01.2023

Două eleve de clasa a VII-a şi-au împărţit pumni şi picioare sub privirile amuzate ale colegilor. Incidentul ar fi avut loc la şcoala 88 din Capitală. Niciunul dintre elevi nu cere ajutorul profesorilor, din contră, asistă și le încurajează pe cele două fete să continue violențele:

„Treceţi la acţiune, vă rog! Hai, la fapte, nu la vorbe!”, este ceea ce le transmite colegul care filmează întreg incidentul.

În momentul în care cineva doreşte să intervină, băiatul îşi îndeamnă colegii să le lase pe fete să se bată în continuare.

Violență în toaleta unei şcoli din Timiş

Anul trecut, pe 03.10.2023, doi elevi de 14 ani s-au luat la bătaie în toaleta unei şcoli din Timiş, sub privirile colegilor care filmau scena. Incidentul a avut loc oraşul Gătaia, judeţul Timiş.

Cei doi adolescenți, în vârstă de 14 ani, încep şi se îmbrâncesc, iar într-o clipă totul se transformă într-o bătaie în toată regula. Colegii asistă nepăsători la scene și chiar îi încurajează.

În scurt timp, în încăierare intervine şi un al treilea elev, imaginile ajungând în cele din urmă şi la poliţişti. Forțele de ordine s-au sesizat din oficiu şi i-au chemat pe cei trei minori la audieri, însoţiţi de părinţi. Agenţii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violenţe.

Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital pe 13 octombrie 2023 după o bătaie la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”

Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital după o bătaie la școală. Acesta a fost lovit de un alt copil dintr-o altă clasă, în pauză. Adolescentul a fost transportat cu un echipaj SMURD la spital, pentru investigații suplimentare.

Potrivit surorii adolescentului bătut, totul ar fi pornit de la un conflict spontan între elevi, petrecut pe holurile liceului:

„Fratele meu era în pauză, pe hol. A venit un băiat și s-a luat de fratele meu că i-ar fi pus piedică. I-a dat două palme și l-a strâns de gât, iar în pauza mare băiatul respectiv ar fi venit cu mai mulți copii și l-au lovit”, a povestit sora adolescentului bătut.

Adolescentul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița pentru investigații suplimentare.

Bătaie între două eleve, ieri, lângă o şcoală din Iaşi, pe 17.10.2023

Doua eleve de la şcoala „Vasile Conta” au fost filmate când se băteau în apropierea unei școli:

„Despre acest incident am fost informată de către un inspector din cadrul secţiei 6 Poliţie Iaşi, care mi-a telefonat pe numărul personal la ora 16.00, întrebându-mă dacă cunosc incidentul şi dacă am văzut filmarea.

Nu ştiam nimic despre acest incident, nu văzusem filmarea, incidentul nu s-a produs în şcoală şi în afara orelor de curs. Am demarat o anchetă internă, am sesizat comisia de prevenire a violenţei şi, în parteneriat cu secţia 6 de Poliţie, am stabilit ca în cursul zilei de mâine, începând cu ora 9.00, dumnealor să fie prezenţi la şcoala pentru această anchetă. (…) Este un caz izolat”, a declarat Anca Ţibulcă, directoarea şcolii “Vasile Conta”.

Bătaie între elevi la o școală din Galați, pe 20 octombrie 2023

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară Galați au fost sesizați telefonic, de către directorul unei instituții de învățământ din municipiu, despre faptul că un elev ar fi fost agresat fizic de către un alt coleg.

Din cercetări a reieșit că un minor de 13 ani, elev în clasa a V-a, l-ar fi lovit cu pumnul în zona capului pe un altul, de 14 ani, elev în clasa a VI-a.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Galați, prof. Adrian Silivestru, a confirmat situația de la Școala Gimnazială Nr. 20. Acesta a menționat că în timpul conflictului a fost realizată, de către alți elevi, o filmare, care ulterior a ajuns la cadrele didactice și la conducerea școlii, care a demarat o anchetă internă.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, faptă prevăzută și pedepsită de art. 193 alin. 1 C.p., cercetările urmând a fi continuate de către polițiștii Biroului Siguranță Școlară Galați.

Pe 11.11.2023, doi elevi s-au luat la bătaie la un liceu din Bucureşti

Doi elevi de la un liceu din Bucureşti s-au luat la bătaie într-o pauză. Profesorul de sport care ar fi intervenit să îi despartă a fost la rândul său amenințat.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au transmis că poliţiştii Secţiei 25 au fost sesizaţi prin apel 112, de către directorul unui liceu din Sectorul 6, cu privire la faptul că doi elevi, care se aflau în pauză, s-ar fi agresat reciproc:

„În temeiul sesizării, agenţi de poliţie din cadrul Biroului Ordine Publică- Compartimentul Proximitate s-au deplasat la faţa locului, unde au luat legătura cu apelanta şi cu un bărbat, profesor de sport, în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, cel din urmă comunicându-le poliţiştilor că a observat cum doi elevi se loveau reciproc, fiind nevoiţi să intervină, pentru a-i calma, context în care unul dintre elevi i-a adresat injurii şi l-a ameninţat cu acte de violenţă”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Cele sesizate au fost confirmate şi de către alţi martori prezenţi la eveniment.

Răspunsul Ministerului Educației la violența din școli

Ministerul Educației a pus în dezbatere procedura privind managementul cazurilor de violență din școli. Procedura include reguli pentru gestionarea cazurilor de violență între copii, a suspiciunilor privind consumul de droguri sau a situațiilor în care profesorii sunt agresați de către elevi.

Sunt definite clar cazurile de „violență ușoară” și „violență gravă”, sunt stabilite măsuri, de la consiliere pentru victimă și agresori, vizite de monitorizare acasă la copil, dacă părinții nu colaborează și chiar posibilitatea ca școala să se adreseze instanței pentru a obliga elevii să participe la ședințele de consiliere, în cazul în care aceștia și familia refuză.

În primul rând, proiectul propune un cadru general în care copiii și părinți să raporteze aceste incidente:

„Personalul școlii este obligat să asigure și să informeze antepreşcolarii/preșcolarii/elevii, părinții/reprezentanții legali privind posibilitatea de a raporta situațiile de violență/corelate prin metode confidențiale (e-mail la adresa școlii, note de relații), respectiv posibilitatea de a adresa direct o sesizare scrisă educatorului, învățătorului, dirigintelui, conducerii unității de învățământ.

În situația în care fapta de violență este raportată de elevi, personalul școlii are obligația să asculte elevii cu răbdare, calm și să îi protejeze împotriva oricărei forme de discriminare sau răzbunare din partea celorlalți”, se arată în procedură.

Este stabilit, pentru fiecare caz, cum trebuie să acționeze cadrele didactice din școli:

„La locul săvârșirii faptei, personalul școlii are obligația să elimine riscurile, să asigure asistență medicală, dacă e necesar, și să le redea elevilor sentimentul de siguranță fizică și emoțională.

Pentru prevenirea revictimizării, intervievarea repetată a victimei/victimelor este interzisă. În funcție de gravitatea cazului, intervievarea persoanelor implicate este realizată de reprezentanții poliției, DGASPC sau ai unității de învățământ”, potrivit procedurii.