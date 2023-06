Dosar penal pentru accesarea a sute de mii de date cu caracter personal de către un ONG

Iulian Groza, directorul executiv al IPRE, susține că este vorba despre un incident și nu există componență de infracțiune pentru un dosar penal.

Acuzații de spionaj și trădare de patrie

Sursele noastre susțin că dosarul a fost intentat pe mai multe capete de acuzare, inclusiv spionaj și trădare de patrie, deoarece informațiile accesate ar fi fost transmise în afara țării. Aceleași surse au precizat că dosarul a fost pornit de către Procuratura municipiului Chișinău , în baza plângerilor depuse de mai mulți procurori și judecători, ale căror date personale au fost accesate nejustificat.

Ulterior, dosarul a fost transmis la Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale (PCCOCS).

Întrebat dacă instituția pe care o conduce are în gestiune dosare intentate pentru trădare de patrie și spionaj, Victor Furtună, șeful interimar al PCCOCS, ne-a confirmat că există astfel de dosare. Întrebat despre cazul de la IPRE, Victor Furtună a confirmat că există un astfel de dosar, însă nu poate să ne ofere detalii și nici să ne comunice articolele din Codul Penal pe care se bazează acuzațiile.

Poziția directorului IPRE

Iulian Groza a declarat că nu a fost informat despre dosarul penal și nu execlude că ar fi fost pusă la cale o discreditare a IPRE.

„Anul trecut, am avut, în cadrul unui proiect, de verificat o listă din 35 de procurori și judecători care urmau să treacă comisia Pre-Vetting. Noi urmam să verificăm dacă aceștia au declarat toate imobilele înregistrate în baya de date cadastrale. Pentru aceasta am contractat un specialist IT. El a folosit un motor de căutare, prin care, din greșeală, au fost accesate datele la mai multe persoane. Noi, imediat cum am aflat, am raportat Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Am dat delarații și la Procuratură. Cunosc doar că a fost pornit un dosar contravențional, iar persoana care a făcut greșeala a fost sancționată. Eu nu văd motive pentru un dosar penal. Datele personale, accesate din greșeală, nu au fost folosite. Și a fost doar un accident. Probabil, se încearcă să se pună presiuni asupra noastră, să ne discrediteze instituția”, ne-a declarat Iulian Groza.