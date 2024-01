O profesoară din Vaslui a predat 30 de ani cu o diplomă falsă. Este și viceprimar

Profesoara Lenuţa Damian, din comuna valuiană Codăeşti, a fost reținută de poliţişti în urma unei percheziţii domiciliare desfăşurate în cursul zilei de joi. Ea este și viceprimarul comunei.

Viceprimarul este suspectat că a folosit acte de studii false pentru a se angaja și pentru a avansa în cariera didactică.

Femeia, care este şi profesor de Limba Română la Liceul „Ştefan cel Mare” din comuna Codăeşti, ar fi folosit o diplomă falsificată pentru a obține gradul didactic I.

Era profesor de limbă română de peste 30 ani

Lenuța Damian a predat limba română la liceul din Codăești de peste 30 ani.

„O femeie în vârstă de 50 de ani a fost reţinută, în cursul zilei de joi, sub acuzaţiile de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui.

Procurorii anchetează faptele femeii în perioada anilor 2007-2023. Diploma falsă, emisă de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, a ajutat-o să obțină grad didactic. Anchetatorii au descoperit seria și numărul diplomei pe mai multe acte de studii.

Viceprimarul PNL, plătit cu ora

Lenuța Damian, candidat pe listele PNL la alegerile locale din 2020, preda săptămânal doar patru ore la liceul din comună de când a preluat funcția de viceprimar.

Ministerul Educației a anunțat că va declanșa o anchetă internă pentru a stabili cine a angajat-o: „Ministerul Educației a dispus declanșarea unei anchete administrative cu privire la verificarea modului în care s-au respectat prevederile legale la angajarea acesteia, la nivelul unității de învățământ”.

Colegii profesoarei de limbă română sunt șocați și relatează că elevii ei obțineau note bune la examenele naționale și participau la olimpiade. Potrivit Libertatea, Lenuţa Damian a fost cercetată într-un alt dosar penal. În calitate de diriginte, ar fi modificat nota unei eleve, la o altă disciplină faţă de cea pe care ea o preda la clasă.